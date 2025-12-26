El Parc de Nadal del Món del Joc obre a Santpedor amb zones d'esport, jocs i sorpreses

El Parc de Nadal del Món del Joc de Santpedor ha obert portes aquest dimarts al pavelló municipal Rafa Martínez, oferint activitats lúdiques i esportives per a infants i joves de 0 a 14 anys. La proposta inclou zones diferenciades de joc, novetats familiars i diversos dies de celebració durant les festes nadalenques.
Tres zones de joc i novetats
L'edició d'enguany del Parc de Nadal del Món del Joc compta amb tres zones principals: Zona Infantil, Zona d'Esports i Zona Multiesport. Cada àrea ofereix activitats adaptades a les diferents edats i interessos dels participants, amb jocs creatius, inflables, futbol, bàsquet i jocs d'equilibri i aventura.
Zona Infantil i Zona d'Esports
La Zona Infantil està pensada perquè els nens i nenes gaudeixin amb ludoteca, jocs creatius i inflables, permetent saltar i riure sense parar. La Zona d'Esports, destinada als amants de l'activitat física, inclou futbol 3x3 i inflables esportius per competir en equip i aprendre valors esportius.
Zona Multiesport i espai familiar
La Zona Multiesport ofereix activitats com WipeOut i el joc Eliminator, a més de jocs interactius i d'aventura. Una de les novetats és el trasllat de l'espai familiar a les grades, amb taules i cadires, permetent que infants de 0 a 6 anys puguin estar acompanyats d'un adult dins de la pista.
Dates, horaris i preus
El Parc de Nadal se celebrarà els dies 27, 29 i 30 de desembre, i els dies 2 i 3 de gener de 2026, al pavelló municipal Rafa Martínez, de 16 a 20 hores. Els preus són de 5 euros per dia, 12 euros l'abonament de tres dies i 20 euros l'abonament complet, amb tarifes reduïdes per als més petits.