Santpedor millora la seguretat viària amb la pavimentació de Pons Grau, Monjo i Sant Jordi

Les obres de pavimentació als carrers Pons Grau, Monjo i a la plaça Sant Jordi de Santpedor han finalitzat aquestes setmanes amb l'objectiu de millorar la seguretat de vianants i vehicles i pacificar la mobilitat en aquest àmbit del municipi. L'actuació, subvencionada per la Diputació de Barcelona, s'acabarà de completar aquest gener amb la instal·lació d'elements de seguretat viària.
Més espai i seguretat per a vianants i vehicles
Els treballs han inclòs la pavimentació de la calçada, la pintura viària i l'ampliació tant dels carrils de circulació com de les voreres, fet que ha permès guanyar espai per als vianants i millorar la convivència amb el trànsit rodat. També s'han redistribuït les zones d'aparcament per adaptar-les al nou disseny dels carrers.
Una de les actuacions destacades ha estat la supressió de la parada d'autobús de la plaça Sant Jordi, que ha fet possible recuperar cinc places d'estacionament en aquest punt. A més, s'ha creat un nou pas de vianants elevat entre el carrer de la Fira i la mateixa plaça Sant Jordi, amb l'objectiu de reforçar la seguretat en un punt de pas habitual.
Canvis en la circulació i elements de pacificació
Paral·lelament a les obres de pavimentació, els carrers Canigó, Quintana i un tram del carrer Pompeu Fabra han passat a ser de sentit únic. Aquest canvi ha permès millorar la fluïdesa del trànsit i recuperar places d'aparcament que s'havien perdut arran de les obres al carrer Monjo.
Durant el mes de gener es completaran les actuacions amb la col·locació de pilones, baranes i reductors de velocitat, uns elements que acabaran de consolidar la pacificació de la zona i l'increment de la seguretat viària.