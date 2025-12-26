La sala tatami del pavelló Rafa Martínez rep un reconeixement històric pel judo a Santpedor

Santpedor va viure dilluns un moment històric pel judo amb el reconeixement oficial de la sala tatami de l'annex del pavelló municipal Rafa Martínez. L'acte, emotiu i ple de simbolisme, va comptar amb la descoberta d'una placa commemorativa amb la presència de l'alcalde i del president de la Federació Catalana de Judo.
Un reconeixement històric pel judo a Santpedor
Dilluns, la sala tatami de l'annex del pavelló municipal Rafa Martínez va ser protagonista d'un acte especial que reconeixia la seva importància per al desenvolupament del judo a Santpedor. La trobada va ser emotiva i va marcar un moment significatiu en el recorregut del Club de Judo Santpedor.
Descoberta de la placa commemorativa
A petició del Club de Judo Santpedor, l'alcalde Agustí Comas Guitó i el president de la Federació Catalana de Judo, Fermín Parra Berguices, van participar en la descoberta de la placa que oficialitza el reconeixement de la sala tatami. L'acte simbolitza el suport institucional i el valor esportiu d'aquesta instal·lació per a la ciutat.
Una sala tatami amb gran activitat
El Club de Judo Santpedor entrena des d'aquesta temporada a la sala tatami, que acull més de 150 judokes de la localitat. Les activitats inclouen categories de psicomotricitat, diferents nivells i edats compreses entre els 6 i 15 anys, la categoria sènior, així com classes de tecnificació per als esportistes més avançats. Aquesta iniciativa reforça la importància del pavelló com a centre d'activitat esportiva i social per a Santpedor.