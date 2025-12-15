El CTJBM suma cinc medalles a la Copa Catalunya Júnior de judo a Falset

El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM) ha tancat la seva participació a la Copa Catalunya Júnior de Judo amb un balanç molt positiu: cinc medalles i una setena posició en una competició celebrada aquest dissabte a Falset que ha reunit alguns dels millors judokes del país.
Una actuació destacada a la Copa Catalunya Júnior
El Centre de Tecnificació de Judo del Bages i Moianès (CTJBM) va signar una actuació notable a la Copa Catalunya Júnior de Judo, disputada aquest dissabte 13 de desembre a Falset, a la comarca del Priorat. La competició, una de les cites rellevants del calendari júnior català, va servir perquè els judokes del CTJBM demostressin el bon nivell de formació i competitivitat del projecte, amb una collita de cinc medalles i una plaça de finalista.
La delegació del CTJBM va competir amb representants de diversos clubs del territori, consolidant una presència destacada tant en categories masculines com femenines i reafirmant el pes del judo del Bages i el Moianès en l'àmbit català.
Tres medalles de plata per al CTJBM
El gruix dels èxits va arribar amb les tres medalles de plata aconseguides pels judokes del centre. Júlia Beltran, de l'Osona Judo Club, va pujar al segon graó del podi en la categoria de -48 kg després d'una competició molt sòlida, en què va mostrar regularitat i capacitat per superar rondes exigents.
També va obtenir la plata Dumi Croitor, del club Esport7, en la categoria de -73 kg. El judoka va completar un recorregut molt consistent fins a la final, demostrant el seu nivell competitiu davant rivals de gran entitat. La tercera medalla de plata va ser per a Adrià Serrat, del Club Judo Moià, en la categoria de -81 kg, culminant una actuació de mèrit que el va portar fins a la final.
Dos bronzes que completen el podi
A les tres plates s'hi van sumar dues medalles de bronze que van arrodonir la participació del CTJBM a Falset. Jan Perau, del club Esport7, va aconseguir el tercer lloc en la categoria de -66 kg, mentre que Ariadna Álvarez, també d'Esport7, va fer el mateix en la categoria de -57 kg, contribuint a un balanç final molt positiu per a l'equip.
Altres resultats i valoració global
Més enllà dels medallistes, cal destacar la participació d'Álex Llamas en la categoria de -60 kg, que va finalitzar en una meritòria setena posició, quedant a les portes de les rondes decisives. També va competir Sergi Farràs, que va completar la seva participació amb esforç en la seva categoria, sumant experiència en una competició d'alt nivell.
El balanç final del CTJBM a la Copa Catalunya Júnior de Judo confirma el bon moment del centre i la feina que s'hi desenvolupa, tant en la formació tècnica com en la preparació competitiva dels judokes del Bages i el Moianès.