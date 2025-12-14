Manel Deli abandona en el seu debut a les 24 hores d'ultrafons de Barcelona

L'ultrafondista manresà de l'Avinent Manresa, Manel Deli, va haver d'abandonar aquest cap de setmana en el seu debut a les 24 hores d'ultrafons de Barcelona, disputades a l'Estadi Joan Serrahima. Tot i sortir amb l'objectiu de completar la prova i buscar un registre proper als 260 quilòmetres, un defalliment físic el va obligar a prendre la decisió de plegar quan portava vuit hores de cursa.
Un inici amb bones sensacions
Deli va començar la cursa seguint el pla previst i amb un ritme molt sòlid. De fet, des del quilòmetre 60 es va situar al capdavant de la prova, mostrant unes sensacions que feien pensar en un debut prometedor en una disciplina tan exigent com les 24 hores d'ultrafons.
El defalliment a les vuit hores
Quan s'havien disputat vuit hores de competició, però, l'ultrafondista manresà va començar a notar un important defalliment físic. Malgrat haver completat els 100 quilòmetres en 7 hores i 55 minuts, exactament dins dels temps que tenia previstos abans de la sortida, les sensacions no eren bones i van anar empitjorant.
Decisió prudent d'abandonar
Deli es va aturar finalment al quilòmetre 102,800 per analitzar la situació amb el seu equip. En un primer moment va intentar reposar i recuperar-se amb un brou calent, però en veure que la millora física i muscular no era suficient i tenint en compte que encara quedaven setze hores de prova per davant, va optar per abandonar.
Pensant en el futur
Tot i anar líder en el moment de començar el defalliment, l'atleta manresà "va prendre la decisió més prudent per evitar riscos innecessaris" ha apuntat el seu entrenador Joan Lleonart. Aquest debut, encara que marcat per l'abandonament, li servirà com a experiència de cara a futurs reptes en les proves d'ultrafons.