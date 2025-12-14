El Baxi Manresa cau en un partit en què anat sempre a remolc (62-89)

El Baxi Manresa no ha pogut fer res per aturar un Barça en ratxa des del retorn de Xavi Pascual a la seva banqueta. L'inici dels bagencs no ha estat pas dolent i han aconseguit una renda de cinc punts. Però el primer cop de timó visitant els ha fet anar a remolc i ja perdien per set punts al final del primer quart i de tretze al descans malgrat els intents de reacció dels jugadors de Diego Ocampo. La segona part ha estat encara pitjor. En especial, els darrers deu minuts. El Baxi Manresa queda amb tres victòries. Encara amb dues de marge sobre Granada i Burgos. Precisament, els burgalesos són el proper rival dels manresans en un partit que adquireix una gran importància. Segurament, amb Eli Brooks i Ferran Bassas a la rotació
Retin Obasohan, Agustín Ubal, Álex Reyes, Marcis Steinbergs i Grant Golden han estat els cinc titulars del Baxi Manresa. Tomas Satoranski, Kevin Punter, Will Clyburn, Miles Norris i Jan Vessely, els del Barça. La cistella inicial de Satoransky ha estat rebatuda per Steinbergs i Obasohan. Punter posava el primer empat al marcador (5-5, minut 2). El Baxi Manresa prenia lleus avantatges que el Barça ha empatat en dues ocasions. Un tir lliure errat per Willy Hernangómez ha trencat la dinàmica d'igualades i donava un petit marge als bagencs que es distanciaven gràcies a Obasohan, Oriola i Knudsen (15-10 minut 6). El Barça ha sabut reaccionar. Un parcial de 0-7 donava el segon avantatge de la tarda als de Xavi Pascual. Un tir lliure de Max Gaspà trencava el parcial. Però ha estat insuficient per començar una reacció per part del Baxi Manresa. La inferioritat dins la pintura dels bagencs començava a marcar diferències (21-28).
Golden ha trobat la inspiració amb dues cistelles consecutives. L'intent de recuperació bagenca l'ha tallat Punter amb cinc punts seguits. Norris també sumava de tres i obligava Diego Ocampo a demanar temps mort (25-39, minut 13). La resposta local han estat sis punts seguits que feien baixar el Baxi Manresa de la barrera dels deu punts. Tot i alguna acció positiva visitant, els bagencs no s'han aturat. Reyes aconseguia un 3+1 que provocava el deliri de la graderia (37-43, minut 18). De nou, l'acostament ha estat incomplert. La manca d'encert en atac del Baxi Manresa i un altre 0-7 en contra ha fixat el 37-50 amb què s'ha arribat al descans.
Reyes responia els primers atacs del Barça a la segona part. Era dels pocs jugadors que trobava la inspiració. Defensivament, cap dels jugadors manresans era capaç d'aturar els rivals dins la pintura. Tot i això, amb esforç el Baxi Manresa s'ha posat una altra vegada a deu punts (52-62, minut 27). La gent pressionava el rival. Però aquest tallava una altra vegada les bones intencions dels jugadors d'Ocampo. Els bagencs afrontaven el darrer quart amb disset punts en contra (54-71, minut 30).
L'últim quart havia de servir al Baxi Manresa per millorar sensacions. També per intentar evitar un marcador massa dur en contra. La realitat ha estat totalment diferent. Els manresans no tenien idees en atac i en defensa el rendiment era cap cop pitjor. El triple final de Reyes ha evitat que la derrota arribés a la trentena (62-89).
Incidències: Carlos Cortés, Juan de Dios Oyón i Yasmina Alcaraz han arbitrat el partit. Sense eliminats Abans de començar el partit, el Baxi Manresa ha fet un homenatge a Josep Tàpias que aquesta setmana ha celebrat cent anys. És el primer jugador de l'entitat que arriba a aquesta edat. Eli Brooks ha presenciat el partit en directe.