Diego Ocampo: «Partits com el d'avui ens han d'ajudar a aprendre»

L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha començat la roda de premsa valorant el partit contra el Barça. Al tècnic gallec li ha agradat la sortida del seu equip gràcies a "una bona defensa". Però la situació ha canviat amb les primeres rotacions que han permès que el Barça es distanciés gràcies al domini en el rebot defensiu. La situació s'ha accentuat als segons deu minuts quan el Baxi Manresa "s'ha embussat". La manca de solidesa ha estat clau. Un possible motiu n'ha estat el ritme vertiginós dels darrers dies i la manca d'efectius. Ocampo ha lamentat la manca de duresa dels seus jugadors al tercer període quan "hem utilitzat malament les personals". En general, a l'entrenador del Baxi Manresa li ha quedat mal regust i espera poder competir millor els propers partits i que aquesta experiència serveixi d'aprenentatge.
Eli Brooks i Ferran Bassas, els dos nous fitxatges que avui encara no han jugat, han estat protagonistes de la roda de premsa. Ocampo creu que tots dos "són les millors opcions dins els recursos que tenim". El repte és ara integrar-los en una setmana que l'equip bagenc entrena dilluns, viatja dimarts cap a Polònia, juga dimecres Eurocup, torna cap a casa dijous i torna a tenir partit dissabte a Burgos. Ocampo valora que tant Brooks com Bassas son dos jugadors que "tenen qualitat i coneixen bé el joc. A més, tenen bona actitud i una cosa molt important: han volgut venir".
Un dels aspectes que més preocupa l'afició és l'estat físic de la plantilla del Baxi Manresa. Ocampo és conscient des del minut zero de la dificultat de combinar dues competicions com la Lliga Endesa i l'Eurocup. Però al mateix temps creu que tot plegat ajudarà a créixer els jugadors.
L'arribada de dos nous fitxatges pot treure minuts a joves com Max Gaspà i Gerard Fernández. El gallec no creu que això els trenqui la progressió sinó més aviat el contrari. La idea és protegir-los i per això treure'ls el focus pot ser bo per al seu desenvolupament.
Xavi Pascual queda satisfet amb el partit que han fet els seus jugadors
Al cantó blaugrana, Xavi Pascual ha volgut celebrar tornar a Manresa després de diversos anys sense venir. El tècnic barcelonista ha posat en valor la victòria del seu equip amb totes les baixes que tenia a la que s'ha afegit la lesió sobrevinguda de Jan Vesely. Pascual ha valorat de forma molt positiva el rendiment dels seus jugadors tant en atac com en defensa malgrat que "en alguns moments ens ha faltat energia. Amb algun jugador més hauríem estat una mica millor però donem el partit per bo".