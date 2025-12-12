L'Ajuntament de Manresa homenatja l'avi centenari Josep Tapias Descals

L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs, van visitar dijous en Josep Tapias Descals per felicitar-lo pel seu centenari. En nom del consistori, li van lliurar un ram de flors i un obsequi. La visita es va fer al seu domicili, situat a la carretera de Vic, i durant la celebració, en Josep va gaudir de la companyia dels seus familiars, que no es van voler perdre aquest homenatge tan especial.
Josep Tapias Descals va néixer l'11 de desembre de 1925 a Manresa. Casat amb Adriana Perramon Pampidó, la seva família ha crescut fins a incloure un fill, una filla, tres néts, dues nétes, un besnét i una besnéta.
Pel que fa a la seva trajectòria professional, va començar treballant al forn de pa Tapias al carrer Verdaguer. Posteriorment, va gestionar durant 25 anys una botiga de comestibles al carrer Guimerà i va cloure la seva carrera laboral a l'empresa Comercial del Paper Font.
A més de la seva vida professional, Josep Tapias té una destacable trajectòria esportiva, especialment en el món del bàsquet. Va ser jugador i entrenador del Club Bàsquet Navàs, i també va exercir d'entrenador a la Salle Manresa. Gran aficionat a l'esport en general i al bàsquet en particular, actualment segueix amb interès el Baxi Manresa, així com els esports que practiquen els seus néts i besnéts.