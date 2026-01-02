L'Escola Montserrat consolida el Sopar de Cap d'Any en Companyia

L'Escola Montserrat de Sant Vicenç de Castellet ha celebrat per tercer any consecutiu el Sopar de Cap d'Any en Companyia, una iniciativa solidària adreçada a persones que, d'altra manera, haurien passat soles la nit de Cap d'Any. L'edició d'aquest 2025 ha batut el rècord d'assistència, amb la participació d'una cinquantena de persones, consolidant-se com una proposta singular al territori.
Una iniciativa que creix any rere any
L'èxit de les dues primeres edicions ha permès fer créixer el Sopar de Cap d'Any en Companyia tant en nombre d'assistents com en implicació social. Aquesta tercera edició ha comptat amb el suport d'una desena llarga de voluntaris, així com amb la col·laboració de diverses empreses que han aportat productes i recursos per fer possible la celebració.
Gràcies a aquest suport, totes les persones participants han pogut gaudir de la vetllada sense cap cost, en un ambient pensat per afavorir la convivència, la proximitat i el caliu humà en una data especialment significativa.
Una nit compartida a l'Escola Montserrat
El sopar es va celebrar dimecres 31 de desembre a les instal·lacions de la mateixa Escola Montserrat. La trobada va començar a 2/4 de 9 i es va allargar fins passada la mitjanit, compartint el sopar, les campanades i el raïm en un entorn acollidor.
L'objectiu de la iniciativa és oferir una alternativa a les persones que viuen la nit de Cap d'Any en solitud, transformant-la en una experiència compartida i comunitària.
Compromís social amb el municipi
El titular de l'Escola Montserrat, Dani Mauriz, ha destacat que "aquesta tercera edició confirma que era una iniciativa necessària i molt ben rebuda. Veure com any rere any creix la participació ens reafirma en el compromís de l'escola amb les persones i amb la comunitat de Sant Vicenç".