El CN Manresa supera el Real Canoe en un final d'infart i consolida la quarta posició

L'Adbisio ETL Global CN Manresa ha aconseguit una victòria de molt mèrit davant el Geodesic Real Canoe NC (12-11) en un partit vibrant i d'alta tensió corresponent a la Lliga Nacional masculina de 2a Divisió de waterpolo. El triomf permet als bagencs consolidar-se en la quarta posició i continuar somiant amb el grup capdavanter.
Bon inici manresà
El partit ha començat amb un CN Manresa molt sòlid, especialment en defensa, amb un destacat Wilson sota pals. Aquest bon inici ha permès als locals obrir una primera escletxa en el marcador i situar-se amb un 6-3 que feia pensar en un partit relativament controlat. Tot i això, el Real Canoe ja mostrava un joc molt físic i intens, que presagiava dificultats.
Reacció madrilenya i canvi de guió
Els visitants han anat guanyant confiança i, amb cinc gols consecutius, han capgirat completament el marcador, situant el 6-8 i generant dubtes en l'equip dirigit per Torilo. El partit entrava en una fase molt més igualada i tensa, amb un Real Canoe que feia valer el seu ritme i agressivitat en el joc.
Una expulsió clau abans del darrer quart
Quan el tercer període arribava al final, una protesta d'un jugador madrileny ha acabat amb la seva expulsió definitiva. Aquesta acció ha canviat el rumb del partit, ja que Holgado ha aprofitat la superioritat per marcar a falta d'un segon per tancar el tercer quart amb un ajustat 7-8.
Uns últims minuts d'autèntic infart
El darrer període ha estat un intercanvi constant de cops. Empat de Puerta, nou avantatge visitant, empat de Martínez, altre cop per davant els madrilenys, igualada de Torres i 10-11 a favor del Real Canoe quan el partit entrava als últims minuts. Amb només tres minuts per jugar, el CN Manresa no trobava la manera de superar el mur defensiu rival.
Finalment, en un minut decisiu, Holgado (a 1'50" del final) i Rey (a 1'10") han capgirat el marcador fins al 12-11 definitiu. Els manresans encara han hagut de resistir una última acció en inferioritat per segellar una victòria molt treballada.
Un pas ferm cap a la tranquil·litat
Amb aquest triomf, l'Adbisio ETL Global CN Manresa consolida la quarta plaça de la classificació, amb quatre punts d'avantatge, i fa un pas important per assegurar la presència en el grup capdavanter, allunyant-se dels patiments per evitar el descens.