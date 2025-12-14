14 de desembre de 2025

El CB Artés supera el Martinenc i consolida el lideratge a la Súper Copa

Els bagencs dominen el partit de principi a fi i sumen l'onzena victòria del curs

  El CB Artés continua imparable a la Súper Copa

Publicat el 14 de desembre de 2025 a les 11:15

El CB Artés ha continuat aquest dissabte amb la seva excel·lent trajectòria a la Súper Copa de bàsquet amb una nova victòria, aquest cop davant el FC Martinenc per 90-82, en un partit controlat des del primer quart i en què els bagencs han arribat a disposar d'un avantatge màxim de 23 punts.

Sortida decidida dels bagencs

Des del salt inicial, el CB Artés ha deixat clar que no volia sorpreses. Un primer quart molt sòlid, tant en atac com en defensa, ha permès als locals obrir una primera escletxa al marcador (21-12), marcant el ritme del partit i imposant la seva intensitat davant un Martinenc que no trobava solucions.

Avantatge ampliat abans del descans

La dinàmica s'ha mantingut al segon quart, amb un Artés segur i efectiu que ha sabut aprofitar les seves opcions ofensives. El domini bagenc s'ha traduir en un marcador favorable de 41-28 al descans, una diferència que reflectia la superioritat mostrada fins aquell moment.

El partit queda gairebé sentenciat

A la represa, els locals no han afluixat. El tercer quart ha confirmat la tendència vista fins aleshores i ha deixat el partit pràcticament decidit amb un 59-41 que situava el CB Artés amb un còmode coixí de punts de cara als últims deu minuts.

Reacció final sense conseqüències

En el darrer quart, el FC Martinenc ha intentat reaccionar i ha retallat diferències, però sense arribar a posar en perill la victòria del CB Artés, que ha sabut gestionar l'avantatge fins al 90-82 final.

Lideratge ferm a la Súper Copa

Amb aquest triomf, el CB Artés continua liderant la classificació de la Súper Copa amb un balanç d'onze victòries i només una derrota. A nivell individual, ha destacat Oliinychenco, amb 20 punts i 7 rebots, ben secundat per Pujolreu, que ha aportat 15 punts, ha rebut 7 faltes i ha capturat 4 rebots.

