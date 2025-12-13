El Baxi Manresa júnior sorprèn el Barça líder al Nou Congost amb una victòria de mèrit

El Baxi Manresa júnior ha signat una de les grans victòries de la temporada en superar el Barça, líder de la Lliga U, per 89-82 al Nou Congost. Després d'un inici dominat pels blaugranes, els locals han reaccionat abans del descans i han resolt el duel amb un gran últim quart.
Un partit que va anar de menys a més
El Baxi Manresa júnior ha començat el duel conscient de la dificultat del repte. El Barça, líder de la Lliga U, ha imposat el seu ritme en el primer quart i ha aconseguit una primera escletxa en el marcador (20-25).
Lluny de deixar-se intimidar, els manresans han anat entrant progressivament en el partit. Amb una defensa més intensa i un millor control del joc col·lectiu, el Baxi Manresa ha retallat diferències i ha aconseguit capgirar el marcador abans del descans, arribant al pas pels vestidors amb un avantatge de 43-38 que reflectia el canvi de dinàmica del partit.
Igualtat fins al tram final
A la represa, el Barça ha tornat a ajustar el seu joc i ha aconseguit acostar-se novament en el marcador. El tercer quart ha estat marcat per la igualtat i l'alternança, amb els blaugranes reduint l'avantatge local fins a deixar el partit completament obert abans dels darrers deu minuts (63-61).
Amb tot per decidir, el Baxi Manresa júnior ha sabut gestionar millor la pressió. Un últim quart molt sòlid, tant en atac com en defensa, ha permès als locals ampliar diferències i controlar el ritme del partit fins al xiulet final, certificant una victòria de prestigi per 89-82 davant del líder de la competició.
Lucas Sánchez lidera el triomf manresà
En l'apartat individual, Lucas Sánchez ha estat el jugador més destacat del conjunt manresà. Ha signat una actuació molt completa amb 10 punts, 4 rebots, 5 assistències i 7 pilotes recuperades, aportant lideratge i intensitat en moments clau del partit.
Aquest triomf pren encara més rellevància si es té en compte el precedent de la primera volta. A Barcelona, el Baxi Manresa júnior havia encaixat una derrota molt contundent per 105-37, un resultat que quedava molt lluny de la imatge mostrada aquest cop al Nou Congost.
Situació a la classificació
Malgrat la victòria, el Baxi Manresa júnior es manté en la sisena posició de la classificació. La victòria davant del Barça confirma, però, el creixement del conjunt manresà i reforça la confiança de l'equip en aquesta fase de la temporada, demostrant que pot competir de tu a tu contra qualsevol rival de la Lliga U.