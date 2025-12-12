El Baxi Manresa intentarà sobreposar-se a les adversitats contra el Barça

El Baxi Manresa afrontarà un repte majúscul contra el Barça (diumenge, 19.00h DAZN). Un partit complicat ja d'entrada que, a més, arriba amb uns bagencs tocats per les baixes i un conjunt blaugrana que ha millorat amb el canvi a la banqueta. El Nou Congost viurà un ambient de gala tot i que encara queden unes poques entrades a la venda. El derbi tindrà també una vessant solidària ja que hi haurà activitats en benefici de La Marató. La temporada passada, el triomf es va quedar al Bages per un clar 85-72.
Hugo Benítez s'afegeix a la baixa de Dani Pérez en la posició de base. El club bagenc va publicar dijous un comunicat semblant al que va emetre amb la lesió de Pérez explicant que el base de Perpinyà "pateix una lesió al bíceps femoral. L'evolució marcarà el retorn a la pista". Diego Ocampo haurà de tibar d'algun altre jove de l'equip U22 aquest cap de setmana. Altra cosa és que pugui fer-ho la setmana vinent per enfrontar-se al Slak Wroclaw. La participació dels jugadors del planter haurà de ser compatible amb els seus calendaris acadèmics segons va explicar el tècnic gallec en la roda de premsa posterior al partit d'Eurocup davant el Cedevita Olimpia.
Aquestes baixes i l'adeu d'Alfonso Plummer obliguen el Baxi Manresa a incorporar jugadors. Ocampo explica que el club està atent al mercat en busca de les millors opcions. Però també que tindran la paciència necessària per portar l'opció més interessant per millorar l'equip. En cap cas "portarem per portar". També serà rellevant la capacitat econòmica a l'hora de fer les incorporacions necessàries.
Tot i les males notícies dels darrers dies en forma de lesions, Ocampo està content amb la millora de l'equip. No només el passat dimecres contra el Cedevita Olimpia sinó també el darrer diumenge contra el Joventut. "La majoria de jugadors millora individualment i això es nota com a col·lectiu. Em sento més identificat en la forma com volem jugar".
La principal exigència d'Ocampo de cara al duel contra el Barça és "jugar al màxim. No ens podem sentir acomplexats. Vull que després del partit estiguem molt cansats per haver donat el cent per cent i que la nostra gent i nosaltres estiguem orgullosos de la feina feta. Es pot perdre de vint i sentir-nos així o guanyar de tres i no sentir-nos-hi".
El Barça arriba en el seu millor moment al Nou Congost. El retorn de Xavi Pascual en el lloc de Joan Peñarroya ha transformat una plantilla que no ha patit cap canvi. Amb el tècnic de Gavà, els blaugrana acumulen cinc victòries consecutives entre la Lliga Endesa i l'Eurolliga incloent la d'aquest divendres a la nit davant l'Olimpiacos (98-85). L'única desfeta dels barcelonistes amb el nou tècnic va ser en el primer partit que Pascual dirigia en aquesta nova etapa d'un sol punt a la pista de l'Anadolu Efes i amb una decisió arbitral controvertida.
Ocampo fa èmfasi en la bona dinàmica que viu el Barça de Pascual. Especialment, un bon rendiment en defensa que els fa encaixar entre setanta-cinc i vuitanta punts per partit. "Això és deu al ritme amb el que juguen i que allarguen la possessió del rival. És difícil anotar-los cistelles fàcils als primers segons de possessió", analitza l'entrenador del Baxi Manresa.
Carlos Cortés, Juan de Dios Oyón i Yasmina Alcaraz són els àrbitres designats.