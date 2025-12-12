Covisa Manresa visita Industrias Santa Coloma B buscant acostar-se a la permanència

El Covisa Manresa disputa aquest dissabte 13 de desembre a les 6 de la tarda al Pavelló Nou de Santa Coloma de Gramenet un partit clau contra el filial d'Industrias Santa Coloma, amb l'objectiu d'acostar-se als llocs que eviten el descens. L'equip manresà arriba amb una bona línia de sensacions després de sumar dues victòries en els últims tres partits, tot i les baixes i dubtes en la plantilla.
Context del partit i classificació
El Covisa Manresa visita la pista d'Industrias Santa Coloma B, equip que actualment marca la permanència a la Segona Divisió B. Tot i que una victòria manresana no li permetria sortir del descens immediatament, podria reduir la distància amb el seu rival directe.
El filial colomenc va ser una de les revelacions de la temporada passada, amb un rendiment destacat a pista que contrasta amb la gestió fora d'ella. Actualment ocupa la dotzena posició amb 3 victòries, 3 empats i 7 derrotes. A casa, el Pavelló Nou ha vist dues victòries (contra Sant Quirze i El Pilar), tres derrotes (Natació, Mataró i Ye Faky) i un empat (CCR). Fora de casa, Santa Coloma només ha guanyat a Lleida i ha sumat punts a les pistes de Entreculturas Montesion i Les Corts.
Estat del Covisa Manresa i baixes
El Covisa Manresa arriba al partit amb alguns jugadors tocats i baixes importants. Durant la sessió de dijous, Santa i Asis no van poder entrenar per precaució, mentre que el porter Blasco ha estat indisposat tota la setmana i serà baixa. Checa no va poder completar l'entrenament per un problema al turmell, i la seva participació és dubte.
A les baixes se sumen Mellado i Mujal. Per cobrir aquestes ausències, entrenarà amb el primer equip el juvenil Oriol Morros, així com un porter juvenil que es determinarà el mateix dia del partit.
Expectatives i línia de joc
Els manresans, conscients que la seva lluita principal és mantenir la categoria, arriben al partit amb sensacions positives després d'haver sumat dues victòries en els últims tres partits. Tot i això, l'equip encara té marge de millora i busca consolidar el seu rendiment, especialment enfront d'un rival directe en la zona baixa de la classificació.
El partit de dissabte serà una prova clau per al Covisa Manresa en la seva trajectòria per escapar del descens i millorar la seva posició a la classificació de la Segona Divisió B.