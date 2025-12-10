El Baxi Manresa regala una gran nit europea a la seva gent (99-82)

Gran nit de bàsquet al Nou Congost, que ha viscut un dels millors moments de la temporada. El Baxi Manresa ha dominat clarament el Cedevita Olimpia a qui ha derrotat amb total justícia per 99-82. Els bagencs han anat gairebé sempre per davant. La victòria l'han fonamentat en un gran tercer quart quan han aconseguit un parcial de 32-18 amb una gran actitud en defensa. Tots els jugadors del l'equip manresà han anotat. El Baxi Manresa es col·loca en la cinquena posició del seu grup a l'Eurocup.
Hugo Benítez, Agustín Ubal, Álex Reyes, Marcis Steinbergs i Golden Grant han format el cinc inicial del Baxi Manresa. Umoja Gibson, DJ Stewart, William McNair, Jaka Blazic i Nikos Chougkazra, el de el Cedevita Olimpia. Els bagencs han sortit amb poca punteria al partit. L'equip eslovè no estava massa millor. Només Steinbergs era capaç d'acreditar una certa solvència amb dos triples seguits (9-6, minut 6). Les personals tornaven a ser un llast per al Baxi Manresa que entrava en bonus ben aviat una altra vegada. Gustav Knudsen ha estat un altre jugador que ha aportat en atac. Cinc punts seguits del danès afegits als de Retin Obasohan i Kao ampliaven el parcial fins el 10-1 per situar l'equip manresà deu punts per sobre (19-9, minut 8). El nigerià també sumava en defensa amb un dels seus habituals taps. el Cedevita Olimpia s'ha mantingut dins el partit gràcies al seu encert en els tirs lliures (23-15).
Els de Diego Ocampo han continuat amb la seva bona defensa. Aquesta intensitat ha tret de polleguera Chougkaz que ha rebut una tècnica que de retruc ha evitat que el Baxi Manresa anotés en un ràpid contraatac. Els bagencs vivien un moment dolç. Gerard Fernández s'afegia a la festa i també anotava de tres com ja va fer diumenge a Badalona (31-17, minut 12). Stewart era l'únic jugador visitant que aconseguia bones accions que estabilitzaven la diferència entre els deu i els dotze punts. Els col·legiats també tenien el seu paper protagonista i no permetien la continuïtat en el joc. Han assenyalat 33 personals a la primera part. L'intercanvi de tirs lliures ha afavorit tímidament a l'Olímpia que ha aconseguit baixar de la barrera dels deu punts a la mitja part (46-38)
Dos jugadors que no havien anotat a la primera part com Hugo Benítez i Pierre Oriola han protagonitzat un parcial de 9-0 que implicava una màxima renda a favor del Baxi Manresa (56-38, minut 23). Ha estat un nou marge de seguretat que permetia el Baxi Manresa jugar amb tranquil·litat. Tot i això, quan el Cedevita Olimpia ha anotat dos triples seguits Ocampo no ha dubtat a demanar temps mort. Aquests seixanta segons han servit als bagencs per no posar-se nerviosos. Reyes, un altre que tampoc havia anotat a la primera part, ha fet set punts per posat el Baxi Manresaa amb més de 20 punts al seu favor. Steimbergs feia el seu tercer triple per col·locar que 78-54 que Gibson reduïa en dos punts.
El Baxi Manresa no ha abaixat la intensitat en defensa malgrat tenir el partit molt ben encarat. En atac, la fluïdesa no era tan gran. Skara, en canvi, es mostrava més encertat des de la llarga distància. Tot i tenir setze punts d'avantatge, Ocampo demanava un altre temps mort. Aquesta vegada, les instruccions del tècnic no han tingut tant èxit. Els balcànics han seguit retallant per posar-se a només onze punts amb més de tres minuts per jugar (87-76). Un rebot de Louis Olinde i dos tirs lliures del mateix jugador alemany valien molt. Gaspà tampoc tremolava des del punt de personal. El Baxi Manresa havia superat un moment relativament perillós. Ha estat la dosi de tranquil·litat que ha permès el conjunt manresà arribar sense patiments al final del partit. Victòria per 99-82 per assolir la cinquena posició de grup.
Incidències: Joseph Bissang (França), Amit Balak (Israel) i Ioannis Tiganis (Grècia) han xiulat el partit. Han eliminat Max Gaspà i William McNair.