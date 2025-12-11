Diego Ocampo: «Hem fet un salt de caràcter important»

L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha volgut felicitar els seus jugadors després de la victòria contra el Cedevita Olimpia. La millora respecte jornades anteriors i la competitivitat mostrada per la seva plantilla han estat del grat del tècnic que pensa que tant el partit d'Eurocup com el del passat diumenge a Badalona han estat els més complerts de la temporada. "Hem fet un salt de caràcter important", ha valorat.\r\n\r\nAquesta millora té diversos aspectes claus. Un dels més importants és haver pogut entrenar mínimament després de les finestres FIBA i un calendari que no ha obligat l'equip a viatjar. Un millor prestació defensiva, la circulació de la pilota i una major determinació en el tir han estat altres punts que Ocampo ha volgut destacar. Precisament, aquesta determinació és un punt en què l'entrenador del Baxi Manresa insisteix més als seus jugadors.\r\n\r\n\r\n\r\nHugo Benítez ha patit una lesió als isquiotibials i no ha jugat al tram final. Des del cos tècnic del Baxi Manresa l'han volgut reservar a l'espera de fer-li proves. Ha estat més una decisió preventiva però sembla complicat que Benítez pugui jugar aquest diumenge contra el Barça. Ocampo no ha volgut confirmar si des del Nou Congost estan buscant un base per completar l'equip. El tècnic es limita a dir que ell entrena l'equip. I de cara a suplir les absències la intenció és pujar algun altre jove jugador. Sempre que la presència als partits sigui compatible amb les obligacions acadèmiques.\r\n\r\nBona part dels problemes físics que hi ha a la plantilla del Baxi Manresa prové d'un calendari molt dens. Aquest és un dels reptes més importants d'Ocampo que explica que "m'he d'anticipar, però estic preocupat". El Baxi Manresa jugarà cinc partits entre el 30 de desembre i el 10 de gener. Amb viatge a Israel inclòs i només dos dies entre partit i partit en la majoria d'ocasions.\r\n