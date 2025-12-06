06 de desembre de 2025

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Esports

El fitxatge del substitut de Plummer se li complica al Baxi Manresa

Breein Tyree podria acabar al Bahçesehir

  • L'arribada de Breein Tyree al Baxi Manresa s'ha complicat força -

ARA A PORTADA

Publicat el 06 de desembre de 2025 a les 21:39

Quan el Baxi Manresa va anunciar la sortida d'Alfonso Plummer tot indicava que l'anunci del seu substitut seria ràpid i només els tempos evitaven la coincidència de la sortida del porto-riqueny i l'arribada del seu relleu. Hores més tard, Chema de Lucas, expert en els moviments del mercat, donava gairebé per fet que Breein Tyree seria nou jugador del Baxi Manresa ben aviat.

De sobte, el guió ha girat completament i ara sembla que Tyree podria deixar l'Igokea per acabar al Bahçesehir. Un dels motius és l'augment que el conjunt bosnià demana per alliberar el combo nord-americà. Mentrestant, Plummer ja s'ha compromès amb el Bosna de Sarajevo.

Et pot interessar