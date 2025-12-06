El fitxatge del substitut de Plummer se li complica al Baxi Manresa

Quan el Baxi Manresa va anunciar la sortida d'Alfonso Plummer tot indicava que l'anunci del seu substitut seria ràpid i només els tempos evitaven la coincidència de la sortida del porto-riqueny i l'arribada del seu relleu. Hores més tard, Chema de Lucas, expert en els moviments del mercat, donava gairebé per fet que Breein Tyree seria nou jugador del Baxi Manresa ben aviat.\r\n\r\nDe sobte, el guió ha girat completament i ara sembla que Tyree podria deixar l'Igokea per acabar al Bahçesehir. Un dels motius és l'augment que el conjunt bosnià demana per alliberar el combo nord-americà. Mentrestant, Plummer ja s'ha compromès amb el Bosna de Sarajevo.\r\n