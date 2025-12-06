El Baxi Manresa afronta un repte molt complicat davant el Joventut

El Baxi Manresa continua amb el seu ritme frenètic a Badalona per enfrontar-se al Joventut (diumenge, 12.00h. TV3). Serà el retorn a la Lliga Endesa després de l'aturada per les finestres FIBA. Bagencs i badalonins i arriben en posicions molt allunyades tant en resultats com en sensacions. Els dos equips es van enfrontar a la final de la Lliga Catalana, amb victòria manresana. Per a Diego Ocampo és un partit que li serveix per pensar que els dos equips són bons, però en cap cas per usar-lo com a referència. Les circumstàncies són diferents i ja han passat força setmanes. Una dada que convida a l'optimisme al Baxi Manresa és que ha guanyat els cinc darrers cops que s'ha enfrontat als badalonins. Aquesta ratxa coincideix amb l'arribada de Josep Maria Herms a la presidència.
Els bagencs afronten el derbi contra el Joventut amb menys de 48 hores de descans després del partit que va jugar divendres contra l'Hamburg Towers. Ocampo afronta la situació sense queixes com que és habitual. L'entrenador del Baxi Manresa afegeix que "tants partits perjudiquen el jugador. És una evidència que els responsables del bàsquet ho estan estudiant i això canviarà. En el fons nosaltres som uns privilegiats si mirem els equips d'Eurolliga. Jo no em queixaré perquè el Barça ja ha tingut dos partit que va jugar divendres a la nit i diumenge al matí i n'hi queden tres més. A nosaltres ens passa això". El gallec atribueix aquesta circumstància al fet de jugar l'Eurocup i això implica acceptar unes normes sense queixar-se,
La lesió de Dani Pérez serà un altre punt afegit de dificultat per al Baxi Manresa. El base de l'Hospitalet de Llobregat es va lesionar al tram final del partit contra l'Hamburg Towers i ja des del primer moment es va poder apreciar que el tema podia ser seriós veient la cara del jugador. Tot queda pendent de la ressonància a la que Pérez s'haurà de sotmetre. Ocampo haurà de tibar d'algun jugador de l'equip U22 per completar una convocatòria de dotze jugadors.
El Joventut està en un dels moments més dolços dels darrers anys i ha experimentat una línia ascendent els dos darrers anys. La plantilla que dirigeix Dani Miret està plena de jugadors amb molta experiència com Ante Tomic, Guillem Vives, Sam Decker, Adam Hanga, Simon Birgander i el retornat Ricky Rubio. Mantenir el bloc de les darreres temporades és un dels motius que expliquen el rendiment de la Penya actual. Ocampo també té un record per a Cameron Hunt. L'exManresa "viu un moment molt dolç. Ha crescut molt, en especial en el tir de tres punts. Abans li costava més i ara tira molt bé".
Adam Hanga ha parlat a través dels mitjans oficials del seu equip per valorar de forma molt satisfactòria el primer tram de temporada. "Estem bé en les dues competicions. Classificats per a la següent ronda de la BCL i molt bé a l'ACB després de guanyar a Andorra. Venim d'uns dies una mica estranys amb poca gent per entrenar però hem aprofitat per fer coses que durant la temporada no podem fer. Ara ja hi som tots i estem preparats per al partit contra el Manresa. Treballem cada dia per aconseguir alguna cosa bonica". Una altra punt que valora Hanga és la connexió amb la grada.
Martín Caballero, Francisco José Araña i Alberto Baena arbitran el partit.