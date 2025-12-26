El Baxi Manresa buscarà a Saragossa consolidar el triomf a Burgos

El Baxi Manresa tancarà l'any a Saragossa (dissabte, 19.00h. DAZN) en una de les poques setmanes en què ha tingut una setmana neta. Diego Ocampo haurà pogut entrenar l'equip en condicions i accelerar l'acoblament d'Eli Brooks i Ferran Bassas en la dinàmica del conjunt bagenc malgrat les festes de Nadal. Malgrat haver-hi dies marcats en vermell al calendari els entrenaments no s'han aturat. El partit enfronta dos equips que estan empatats a quatre victòries.
Diego Ocampo ha pogut entrenar amb els dotze jugadors que tenia disponibles la setmana passada i, malgrat alguns problemes musculars com a conseqüència de l'acumulació de partits, ha pogut fer uns bons entrenaments per preparar el partit contra el Casademont Saragossa.
La continuïtat tant en defensa com en atac és el punt de partida per competir al Príncep Felipe aquest cap de setmana. Ocampo assenyala la perillositat dels bases del conjunt aragonès que són capaços de dirigir, generar i anotar i el poder interior del Casademont Saragossa que ha incrementat amb el fitxatge de Christ Koumadje. També en destaca que és un equip que competeix molt bé.
Ocampo ha rebut la victòria del cap de setmana passat Burgos com un "reforç positiu al treball. Vam estar una setmana fora i això ens ha donat un reforç positiu a viatjar, millorar i competir tots els aspectes quant ets fora i no pots ser a casa entrenant".
El Casademont Saragossa és un dels sis equips que es troben igualats a quatre victòries. De la mateixa forma que el Baxi Manresa, els aragonesos hi arriben després d'haver guanyat el darrer partit que han disputat. De fet, l'equip entrenat per Jesús Ramírez s'ha imposat en els dos darrers partits que han disputat. A més, tenen un partit pendent contra el València Bàsquet que es va suspendre per culpa del temporal que es va produir al País Valencià fa menys de dues setmanes.
Devin Robinson és la cara més coneguda del Casademont Saragossa. L'ala-pivot que va resultar clau per a la permanència del Baxi Manresa la temporada 2022-23 ha tornat enguany a la Lliga Endesa després d'una temporada a Eslovènia. Robinson recorda aquell jugador que va meravellar el Nou Congost i acredita unes mitjanes de 15,3 punts, 6,1 rebots i 14,5 de valoració per partit. Aquestes mitjanes són una mica superiors a les que va acreditar a la capital del Bages.
Ramírez creu que el seu equip arriba "bé" al partit ja que han pogut entrenar en bones condicions malgrat que la grip ha fet la punyeta a algun jugador i algun membre de l'equip tècnic. L'entrenador del Casademont Saragossa té un discurs semblant al d'Ocampo i prefereix més centrar-se en aspectes com el creixement o mantenir més les sensacions que no pas els resultats. L'única baixa confirmada del Casademont Saragossa és Lucas Langarita. El jove jugador argentí ha deixat l'entitat aragonesa i seguirà la seva formació a la lliga universitària dels Estats Units d'Amèrica. Del Baxi Manresa, l'entrenador aragonès n'explica que "és un equip que corre molt i corre bé, és molt agressiu i té jugadors molt verticals. Serà un partit de regular els tempos de joc. Caldrà tenir continuïtat".
Incidències: Óscar Perea, Iyán González i Guillermo Ríos seran els àrbitres del partit.