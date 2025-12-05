Diego Ocampo: «Alguns jugadors han fet una passa endavant»

L'entrenador del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha descatat l'absència de ritme al primers minuts de partit contra l'Hamburg Towers. Després la situació ha millorat i "els triples d'Hugo Benítez i Agustín Ubal ens han donat confiança". Un altre moment clau ha estat el tercer quart quan l'equip bagenc ha aconseguit trencar el partit.
Ocampo, tècnic del Baxi Manresa, ha quedat content amb el joc que han fet en conjunt els seus jugadors. El gallec ha parlat de noms com Gustav Knudsen i Agustín Ubal que han fet "una passa endavant". També ha tingut paraules d'elogi per a Louis Olinde que malgrat els problemes que va tenir amb la selecció alemanya durant les finestres FIBA, contra l'Hamburg Towers "s'ha retrobat". Ocampo creu que molts dels seus jugadors "han guanyat en confiança".
Un altre home important ha estat Pierre Oriola. El targarí és un d'aquells jugadors que ajuden molt els seus companys amb missatges clars i aporten plusos que no queden reflectits a les entrevistes. Amb Oriola, Kao i Gran Golden el Baxi Manresa té tres jugadors a la posició de cinc, circumstància que obliga a una bona gestió des del cos tècnic. "És una posició molt sacrificada i intentarem gestionar-la el millor possible. Els tres jugadors tenen molt bona mentalitat". Sobre Kao ha afegit que "ara té menys pressió i això l'ajudarà a millorar".
La mala notícia de la nit l'ha protagonitzat Dani Pérez. El base s'ha lesionat al darrer quart i ha marxat a la banqueta amb clars símptomes de lesió muscular. A l'espera de proves Ocampo ha declarat que "pinta malament". El Baxi Manresa queda només amb onze jugadors de cara a diumenge per jugar contra el Joventut. Això implicarà que algun jugador de l'equip U22 pugi al primer equip aquest cap de setmana.
Durant el dia d'avui, Chema de Lucas ha publicat que el substitut d'Alfonso Plummer podria ser Breein Tyree. Ocampo ha recordat les seves paraules de la prèvia dels partits d'aquest cap de setmana que l'objectiu és millorar l'equip però no ha volgut comentar rumors. "Quan tinguem el jugador ja ho comentarem", ha anunciat. Descartat de cara a diumenge, el nou jugador del Baxi Manresa podria jugar dimecres si tot bé rodat.