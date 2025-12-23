Sant Fruitós inaugura el nou accés al camp de futbol

Sant Fruitós de Bages ha inaugurat aquest dilluns el nou accés al camp de futbol municipal, una actuació que suposa una millora significativa en accessibilitat, funcionalitat i comoditat per a esportistes, aficionats i usuaris de l'equipament.
Un accés adaptat i sense barreres arquitectòniques
L'acte d'inauguració del nou accés al camp de futbol municipal de Sant Fruitós de Bages ha tingut lloc aquest dilluns amb la presència de representants institucionals, tècnics i del club usuari de les instal·lacions. La tallada de la cinta ha anat a càrrec de l'alcalde del municipi, Joan Carles Batanés, acompanyat del regidor d'Esports, Xavier Navarro, i del regidor Felip Echarri.
A l'acte també hi han assistit el diputat Ramon Bacardit, els regidors David Serrano i Núria Clarella, el president del FC Fruitosenc, Josep Planas, el coordinador esportiu del club, Jesús Vidal, així com l'arquitecte Pere Santamaria, responsable del projecte executiu de l'obra. La presència d'aquests representants ha volgut posar en relleu el caràcter transversal de la intervenció i la col·laboració entre administració, entitat esportiva i equip tècnic.
Fins ara, l'accés principal al recinte esportiu es feia mitjançant una escala d'entrada complementada amb una rampa lateral en forma de ziga-zaga, una solució que presentava limitacions d'accessibilitat i dificultava la mobilitat de persones amb diversitat funcional o amb cotxets infantils. El nou accés elimina aquestes barreres arquitectòniques i permet l'entrada al camp de futbol de manera directa i adaptada.
Nova rampa, nova escala i millor circulació interna
La intervenció ha consistit en la construcció d'una nova rampa i d'una escala de formigó, situades uns metres a l'esquerra de l'accés anterior, coincidint amb el pas existent entre els dos camps de futbol del recinte. Aquesta nova ubicació facilita una entrada més clara, còmoda i segura tant per als esportistes com per al públic assistent.
A més de garantir l'accessibilitat universal, el nou accés millora notablement la funcionalitat de l'equipament, ja que permet una connexió directa amb el bar i amb la graderia, situats al fons del camp. Aquesta nova disposició optimitza la circulació interna dels usuaris i espectadors, evitant recorreguts innecessaris i afavorint una millor organització dels fluxos en dies de partit o d'alta afluència.
La renovació també ha inclòs la instal·lació d'una nova porta d'entrada construïda amb tubs d'acer galvanitzat. En aquesta porta s'hi ha incorporat el nom de l'equipament esportiu i el logotip del FC Fruitosenc, l'entitat que utilitza de manera habitual les instal·lacions. Aquest element reforça la identitat visual del recinte i la vinculació amb el club del municipi.
Una obra dins d'un projecte de reforma per fases
El cost total de l'actuació ha estat de 322.000 euros. D'aquest import, 150.000 euros han estat finançats mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona, mentre que la resta ha anat a càrrec del pressupost municipal.
La inauguració del nou accés s'emmarca dins d'un projecte global de reforma de l'equipament esportiu municipal, que l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages està executant de manera progressiva i per fases. Aquest pla de millora té com a objectiu modernitzar les instal·lacions, adaptar-les a la normativa vigent i garantir que responguin a les necessitats actuals dels clubs, esportistes i veïnat.
Amb aquesta actuació, el consistori fa un pas més en l'aposta per uns equipaments esportius accessibles, funcionals i de qualitat, consolidant el camp de futbol municipal com un espai de referència per a la pràctica esportiva i la vida social del municipi.