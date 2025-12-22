Sant Fruitós de Bages dedicarà l'any 2026 a l'artista Pere Clapera Argelaguer

Sant Fruitós de Bages commemorarà durant tot l'any 2026 la figura de Pere Clapera Argelaguer (1906-1984), artista local destacat pel seu domini del dibuix i la vocació figurativa. L'efemèride inclourà exposicions, activitats culturals i un treball de recerca que permetrà documentar i difondre l'obra i la vida d'aquest creador, fins ara poc conegut.
Un any per recordar Pere Clapera
Pere Clapera Argelaguer va néixer el 1906 a Sant Benet de Bages i es va destacar com a dibuixant i pintor amb una producció àmplia que inclou obres artístiques i treballs gràfics. La seva obra es caracteritza pel domini del traç, l'observació detallada de la figura humana i un enfocament figuratiu que reflecteix expressivitat i moviment. La seva capacitat per capturar la rapidesa dels esbossos i la qualitat dels retrats el converteixen en un artista de gran rellevància dins del panorama català del segle XX.
Activitats i recerca al voltant de l'Any Pere Clapera 2026
Durant tot l'any 2026, l'Ajuntament organitzarà exposicions, tallers i altres activitats culturals amb la voluntat de fer accessible la figura de Clapera a la ciutadania. Paral·lelament, s'impulsa un treball de recerca per recopilar informació sobre la seva trajectòria, ja que actualment no existeix una biografia ni un estudi exhaustiu de l'artista.
Per coordinar aquestes activitats, s'ha creat una comissió tècnica-política, amb Ovidi Cobacho Closa com a comissari de l'Any Pere Clapera 2026, que també ha dissenyat un logotip oficial per identificar totes les comunicacions i actes de la commemoració.
El primer esdeveniment tindrà lloc el 22 de gener a la Biblioteca de Sant Fruitós de Bages amb una exposició d'esbossos de jugadors del FC Barcelona dels anys cinquanta, coincidint amb l'aniversari de la mort de l'artista, que iniciarà així el recorregut cultural i divulgatiu d'aquest any commemoratiu.