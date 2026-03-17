L'Escola d'Art de Manresa obre inscripcions per a les proves d'accés als cicles formatius

Manresa ha iniciat aquest dimarts 17 de març el termini per inscriure's a les proves d'accés als cicles formatius de l'Escola d'Art de Manresa. El centre ofereix estudis de grau mitjà i superior en arts plàstiques i disseny, amb una seixantena de places disponibles per al proper curs.
Una oferta formativa especialitzada
L'Escola d'Art de Manresa disposa actualment de tres cicles formatius. En grau mitjà, ofereix el cicle d'Assistència al Producte Gràfic Imprès, amb 30 places, i el de serigrafia, amb 15. Pel que fa al grau superior, el centre imparteix el cicle d'Il·lustració, amb 15 places.
Aquesta oferta formativa està orientada a preparar professionals en l'àmbit de la creació artística i la comunicació visual, amb una clara vocació pràctica i adaptada a les necessitats del sector.
Requisits per accedir als cicles
Per accedir als cicles de grau mitjà, cal disposar del títol d'ESO o estar en condicions d'obtenir-lo aquest curs. En aquest cas, només serà necessari realitzar la part específica de la prova d'accés.
Les persones que no tinguin aquest títol i tinguin 17 anys o els compleixin durant el 2026 hauran de fer tant la part comuna com l'específica. També hi ha vies d'accés directe per a aquells que ja disposin d'un títol de grau mitjà o superior d'arts plàstiques i disseny, o bé d'una formació professional equivalent.
Les proves per al grau mitjà es faran els dies 13 de maig (part comuna) i 14 de maig (part específica), en horari de tarda.
Accés al grau superior d'Il·lustració
Pel que fa al cicle de grau superior d'Il·lustració, les persones amb batxillerat no artístic o amb estudis no vinculats a l'àmbit creatiu hauran de realitzar la prova específica. En canvi, aquelles que no disposin de cap titulació i tinguin 19 anys o els compleixin durant el 2026 hauran de superar tant la part comuna com l'específica.
Les proves es duran a terme els dies 20 de maig (part comuna) i 21 de maig (part específica). Estaran exemptes de fer-les les persones amb batxillerat artístic o amb estudis relacionats amb les arts plàstiques i el disseny.
Jornades de portes obertes
Per facilitar que les persones interessades puguin conèixer el centre, s'han programat jornades de portes obertes els dies 18 i 25 de març. En ambdós casos hi haurà sessions al matí i a la tarda. Aquestes sessions permetran visitar les instal·lacions, conèixer el funcionament dels estudis i resoldre dubtes sobre el procés d'accés i el contingut dels cicles.
Preinscripció pendent de calendari oficial
Tot i que ja s'ha obert el període d'inscripció a les proves d'accés, les dates de preinscripció als cicles formatius encara no s'han fet públiques. Aquest calendari dependrà del departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Podran formalitzar la preinscripció tots aquells estudiants que hagin superat la prova o que disposin d'alguna de les titulacions que donen accés directe.