Manresa serà seu de la desena edició del Premi BBVA de Música amb 104 joves talents

Manresa serà aquest cap de setmana l'epicentre del talent musical jove amb la celebració de la 10a edició del Premi BBVA de Música al Talent Individual. El certamen reunirà 104 estudiants de 20 centres de tot Catalunya en dues jornades que tindran lloc al Conservatori Municipal de Música de Manresa i al Monestir de Montserrat.
Un premi consolidat en el calendari musical
El Premi, impulsat per la Fundació Antigues Caixes Catalanes amb el suport de BBVA i coorganitzat amb l'Associació de Conservatoris de Catalunya, (ACCat) arriba a la seva desena edició consolidat com una plataforma de promoció per a joves músics d'entre 12 i 19 anys.
Enguany, el certamen torna al lloc on va néixer l'any 2016, coincidint també amb el 20è aniversari de l'Associació de Conservatoris de Catalunya. La final i l'acte de lliurament de premis es traslladaran diumenge a Montserrat, en un escenari emblemàtic.
Participació d'arreu del territori
Un total de 104 alumnes, seleccionats prèviament pels seus centres, participaran en aquesta edició. La majoria provenen de la demarcació de Barcelona, però també n'hi ha de Tarragona, Girona i Lleida. Entre els participants, onze són alumnes del conservatori manresà.
El regidor d'Educació de l'Ajuntament, Pol Huguet, ha destacat que el certamen és una oportunitat per projectar la ciutat i el seu conservatori, així com per atraure famílies i visitants d'arreu del país.
Dues jornades de competició
Les proves eliminatòries tindran lloc dissabte al Conservatori Municipal de Música de Manresa al llarg de tot el dia. A la tarda es donaran a conèixer els finalistes, que competiran diumenge al matí a la sala de la façana del Monestir de Montserrat.
El veredicte final es farà públic el mateix diumenge a la tarda, en un acte que inclourà l'actuació de Daniel Picón, guanyador de la categoria jove de l'edició anterior.
Premis per impulsar la trajectòria musical
El concurs estableix tres categories -aleví, júnior i jove- amb premis econòmics destinats a la formació musical o a la compra d'instruments i material. També es concediran mencions especials i un premi de l'ACCat a la millor interpretació d'una obra d'un compositor català.
El jurat estarà format per professionals de prestigi del món musical, amb Manel Valdivieso com a president en la fase final.
Compromís amb el talent i la cultura
La directora de la Fundació Antigues Caixes Catalanes, Belén Latorre, ha remarcat la importància de donar suport al talent jove per facilitar-ne la professionalització futura. En la mateixa línia, representants de BBVA i de l'ACCat han subratllat el valor d'un premi itinerant que contribueix a visibilitzar la diversitat dels centres musicals de Catalunya.