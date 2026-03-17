Cardona programa més de 250 visites guiades per Setmana Santa

Cardona es prepara per viure una nova campanya de Setmana Santa amb una àmplia oferta turística. La Fundació Cardona Històrica ha programat un total de 259 visites guiades i teatralitzades a espais emblemàtics com la Muntanya de Sal de Cardona, el Castell de Cardona i el centre històric.
Una oferta ampliada per als dies festius
Durant els dies centrals de Setmana Santa, de Divendres Sant a diumenge de Pasqua, s'ampliaran els horaris de visita per donar resposta a l'alta demanda. Cardona es consolida així com una de les destinacions més destacades de la Catalunya Central en aquestes dates.
Segons el director general de la Fundació, Francesc Ponsa, l'objectiu és oferir una experiència variada i atractiva que permeti als visitants descobrir el patrimoni, la natura i la història de la vila.
Visites temàtiques per aprofundir en la història
A banda de les visites habituals, s'han programat diverses activitats especials. El 31 de març tindrà lloc Les Senyores de Cardona, una visita teatralitzada per a adults centrada en el paper de les dones en moments clau de la història local.
L'1 d'abril es podrà visitar la Casa Combelles, un casal del segle XVII amb mobiliari d'estil isabelí i pintures murals originals, mentre que el 2 d'abril s'oferirà una ruta pel Portal i el Casal de Graells, que permetrà conèixer l'arquitectura medieval i accedir a espais històrics singulars.
Experiències complementàries
Entre les propostes destacades també hi ha un tast de vins a l'interior de la Muntanya de Sal, previst per al 27 de març i organitzat per Slow Turisme, que combinarà productes del territori amb un entorn únic.
Tradició i cultura per completar l'oferta
La programació es completarà amb les tradicionals Caramelles de diumenge de Pasqua, que ompliran els carrers de música i dansa amb la participació de diverses colles locals.
A més, el dissabte 28 de març, l'Auditori Valentí Fuster acollirà un concert de la formació nord-americana Chaska Band, en una actuació oberta al públic amb sistema de taquilla inversa.
Objectiu: consolidar l'èxit de visitants
La Setmana Santa de l'any passat va registrar més de 7.000 tiquets turístics venuts, amb un increment del 9% respecte al 2024, assolint les millors xifres des del 2019. Enguany, la voluntat és mantenir aquestes dades i consolidar Cardona com un referent turístic.
"Cardona, per Setmana Santa, és sinònim de primavera, natura, patrimoni i tradició", ha destacat Francesc Ponsa, que ha remarcat la qualitat i diversitat de l'oferta prevista per a tots els públics.