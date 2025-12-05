El Baxi Manresa trenca la mala ratxa a l'Eurocup (99-72)

Fi a una ratxa de quatre derrotes seguides a l'Eurocup. El Baxi Manresa no ha tingut problemes per derrotar l'Hamburg Towers que segueix comptant els seus partits per derrotes. Els alemanys només han inquietat els bagencs durant els primers deu minuts sustentats per Zacharie Perrin i Leonard Thorpe. Però a partir del segon quart, els de Diego Ocampo s'han fet els amos de la situació i han aconseguit marxar al descans amb una renda superior als deu punts. Aquesta tendència s'ha accentuat al tercer període amb uns excel·lents Hugo Benítez i Pierre Oriola. Els vint punts que s'han generat entre bagencs i alemanys ho deixava tot decidit. Al final, 27 punts de distància per reenganxar-se a la lluita per ser entre els sis primers de grup. La nota negativa ha estat la lesió de Dani Pérez que ha marxat abatut cap a la banqueta. Caldrà veure quin és l'abast de la lesió.
Dani Pérez, Retin Obasohan, Álex Reyes, Marcis Steibergs i Golden Grant han format el cinc inicial del Baxi Manresa. Devon Daniels IV, Keneth Ogbe, Nikolas Wimberg, Jared Grey i Zacharie Perrin, el de l'Hamburg. El partit ha començat fred com el dia. Obasohan i Steinbergs ha donat els primers avantatges al Baxi Manresa. L'equip alemany replicava amb el poder anotador d'un Perrin imparable per part dels jugadors locals. La inspiració d'Hugo Benítez i Álex Reyes han provocat els primers aplaudiments del vespre (12-8, minut 4). Dues bones accions defensives del Baxi Manresa no han tingut continuïtat. L'Hamburg Towers, amb Perrin a la banqueta, ha reaccionat de la mà de Leonard Thorpe, autor de cinc punts seguits. El Nou Congost ha vibrat i entrat en pànic en una mateixa jugada. El típic alley-hoop entre Pérez i Kao ha acabat amb l'esmaixada del nigerià i un posterior cop de cap del pivot contra el parquet. Tot ha quedat en un ensurt. L'equip visitant ha gaudit d'una renda màxima de cinc punts que el Baxi Manresa ha deixat en un de sol a l'acabar els primers deu minuts (19-20).
Benítez s'ha mostrat lluït de cara a cistella en dues accions consecutives. Max Gaspà ha anotat de tres per igualar el màxim avantatge del seu equip (26-22, minut 12). El jove del planter s'ha mostrat participatiu en els millors moments del seu equip fins llavors. La tercera personal al seu compte particular l'ha dut a la banqueta. Els bagencs aconseguien administrar el seu avantatge però sense aconseguir un renda que els donés tranquil·litat. Pierre Oriola ha sumat cinc punts consecutius per donar aire al Baxi Manresa. L'encert exterior, fins aquell moment sota mínims, ha permès als de Diego Ocampo obrir un marge superior als deu punts arribant al descans (50-39).
De nou, Benítez ha estat el principal argument ofensiu del Baxi Manresa al començar la segona part. Poc a poc, l'equip bagenc obria un forat que podia començar a sentenciar el partit (60-41, minut 23). Els intents de reacció de l'Hamburg Towers han topat amb la resposta dels locals ja sigui amb bones accions defensives i amb un Oriola encertadíssim sota el cèrcol local. El públic l'ha premiat amb el clàssic "MVP, MVP" quan Ocampo l'ha fet seure a la banqueta per donar-li un xic d'aire. Perrin s'ha convertit de nou en l'argument ofensiu dels alemanys. Al final del tercer període 20 punts separaven els dos equips (78-58).
Reyes s'ha sumat a l'arsenal ofensiu del Baxi Manresa amb cinc punts seguits. L'extremeny també ha ajudat molt en el control del rebot. Tot semblava ben encaminat per a l'equip bagenc quan Pérez ha hagut de deixar la pista amb cara de preocupació. La baixa del base no ha impedit que seu equip augmentés la diferència al seu favor (91-62, minut 35). Al partit li quedaven ja poques coses per resoldre com saber qui seria el màxim anotador del Baxi Manresa i la diferència final. La primera qüestió s'ha decantat a favor d'Hugo Benítez (17 punts) per sobre de Pierre Oriola (16). La segona, 27 han estat els punts que el Baxi Manresa ha tret sobre l'Hamburg Towers (99-72).
Incidències: Eduard Udyanskyy (Gran Bretanya), Uros Obrknezevic (Sèrbia) i Manuel Attard (Itàlia) han xiulat el partit. Han eliminat Max Gaspà, Jarred Grey, Zsombor Maronka i Leonard Thorpe. Entre el primer i el segon quart, l'equip infantil de l'Occident Bàsquet Manresa ha sortit al mig de la pista per celebrar la classificació per a la Minicopa.