L'Occident Manresa es classifica per a la fase final de la Minicopa

L'Occident Manresa, equip infantil del Bàsquet Manresa, s'ha classificat per a la fase final de la Minicopa que es disputarà el mes de febrer a València coincidint amb la Copa. Els jugadors bagencs han aconseguit la classificació aquest diumenge al migdia després d'un partit lluitat fins al final contra el Joventut al partit de repesca que ha guanyat 93-87. Ha estat un duel que els verd-i-negres han dominat al primer quart amb solidesa i que també dominaven al descans (43-48). La situació ha canviat a la segona part quan l'equip bagenc ha remuntat per afrontar els darrers deu minuts amb un tímid avantatge. Els darrers deu minuts han estat molt igualats i s'han produït algunes alternances al marcador. Però l'equip dirigit per Dani Mestre ha sabut gestionar millor els darrers minuts i endur-se el premi de la classificació. Martí León i Aran Majoral ha estat els líders anotadors d'una victòria molt coral (93-87). Aquesta fase classificatòria s'ha celebrat a València entre el pavelló de la Font de Sant Lluís i l'Alqueria.\r\n\r\nEls joves jugadors bagencs van començar amb força la fase classificatòria. En un partit dominat de principi a fi, l'Occident Manresa es va imposar per un clar 90-64 el Cochesinternet Lleida. El triomf es va basar en l'esforç col·lectiu ja que tots els jugadors van anotar. Arnau Llobet va ser el màxim anotar amb 15 punts tot i que sis jugadors en van fer 8 o més. Ja al primer quart, l'infantil del Bàsquet Manresa va marcar distàncies. A partir d'aquí, el partit va fer baixada perquè l'equip dirigit per Dani Mestre sumés el seu primer triomf a la fase de classificació de la Minicopa.\r\n\r\n\r\n"Hemos representado Manresa\r\nHemos jugado como el Manresa\r\nHemos ganado como el Manresa".\r\n\r\nLa locura de Occident @BasquetManresa tras clasificarse para la #MinicopaEndesa Valencia 2026 🙌 pic.twitter.com/5y9m6qUVqU\r\n— Liga Endesa (@ACBCOM) November 30, 2025\r\n\r\n\r\nLa jornada de dissabte presentava un doble compromís. La sessió matinal va ser encara més plàcida pel Bàsquet Manresa. Els joves bagencs van aconseguir tancar el partit quan van situar el 19-69 al marcador contra el San Pablo Burgos. En aquestes edats l'acta es tanca quan un equip assoleix una diferència de 50 punts al seu favor. Deivid Mikutis, jugador noruec convidat, i José Pérez van ser els màxims artífexs de la segona victòria manresana. Tot quedava per decidir en un duel directe contra el Gran Canaria. Quaranta minuts per a la classificació directa per a la Minicopa o quedar relegats a un partit contra el segon classificat del grup D.\r\n\r\nEl Tirma Gran Canaria s'havia mostrat molt fort als dos primers partits. Tant contra el Cochesinternet Lleida com el San Pablo Burgos va tancar l'acta ràpidament. Així que es presentava com un duríssim rival per a l'Occident Manresa. Ja des del primer moment es va veure clar que la repesca seria l'única via per al conjunt bagenc per ser a la Minicopa. Els canaris van obrir forat des del primer moment i es van imposar amb la mateixa contundència que en els seus dos primers partits. El 99-49 tancava el marcador al començar el darrer quart. De fet, el Tirma Gran Canaria van tancar acta en els tres partits disputats. Tot quedava pendent d'una repesca que ha acabat feliçment.\r\n