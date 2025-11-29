El Baxi Manresa júnior derrota la Penya 79-77 al Nou Congost i suma la tercera victòria a la Lliga U

El Baxi Manresa júnior ha aconseguit la seva tercera victòria a la Lliga U després de superar el Joventut de Badalona per 79-77 al Nou Congost. Els manresans han dominat bona part del partit però han hagut de resistir l'empenta final dels verd-i-negres. Jan Pumarola, amb 16 punts i 7 rebots, ha estat el jugador local més destacat.
Triomf ajustat en un duel de màxima intensitat
El Baxi Manresa júnior ha tornat a vèncer el Joventut de Badalona, aquest cop per 79-77, en el partit disputat al Nou Congost corresponent a la Lliga U. Amb aquest resultat, l'equip suma la tercera victòria en la competició i consolida una bona arrencada de temporada.
L'inici ha estat marcat per la igualtat, amb un primer parcial de 16-14. Els manresans han ampliat lleugerament la distància abans del descans, al qual s'ha arribat amb un marcador de 35-29.
El Joventut pressiona fins al final
A la represa, el partit ha mantingut el mateix to competitiu. El tercer quart ha finalitzat 54-50 i ha deixat tot obert de cara als darrers minuts. Tot i això, el Baxi Manresa ha sabut mantenir la sang freda davant la pressió del Joventut, que ha lluitat fins al darrer segon per capgirar el resultat.
Les últimes possessions han estat decisives per als locals, que han sabut gestionar-les amb encert per assegurar el triomf.
Jan Pumarola, el més destacat
En l'àmbit individual, Jan Pumarola ha signat una actuació destacada amb 16 punts i 7 rebots, convertint-se en el jugador més valorat del conjunt manresà.