Més derrotes que victòries dels jugadors del Baxi Manresa en els seus compromisos internacionals

Entre el dijous i divendres d'aquesta setmana s'han jugat els primers partits de classificació per al mundial de Qatar que es jugarà l'any 2027. El Baxi Manresa hi ha estat representat amb un total de set jugadors. La primera jornada s'ha saldat amb tres victòries i quatre derrotes. El ple de triomfs era impossible ja que hi havia duels directes.
El primer partit amb presència de jugadors del Baxi Manresa va ser el dijous 27 de novembre i, en certa forma, va ser un derbi. Álex Reyes, amb la selecció espanyola, es va enfrontar a Gustav Knudsen representant a Dinamarca. Si bé el danès va fer millor números (11 punts i 7 rebots) que l'extremeny (2 rebots i 1 assistència) la victòria va caure de cantó espanyol per 64-74 en un partit que el combinat de Chus Mateo va dominar clarament.
Els partits amb presència de jugadors del Baxi Manresa van seguir l'endemà. El primer en jugar va ser Marcis Steinbergs en un partit que va acabar amb un resultat que es pot qualificar de sorprenent. La selecció de Letònia va caure contra els Països Baixos (78-86) en un duel en què els bàltics van arribar a perdre per rendes superiors als 20 punts. Steinbergs va contribuir amb 5 punts, 2 rebots i 3 assistències al joc de la seva selecció.
Més sort va tenir Louis Olinde amb Alemanya. Els actuals campions d'Europa van derrotar Finlàndia clarament per 89-69. L'ala-pivot del Baxi Manresa va ser titular per anotar 4 punts, capturar 5 rebots i repartir 2 assistències.
El darrer partit amb presència bagenca va ser un altre cara a cara entre la França d'Hugo Benítez i la Bèlgica de Retin Obasohan i Archange Izaw-Bolavie. El triomf va ser per a l'equip francès tot i que el millor jugador va ser Obasohan. Concretament, va fer 14 punts als que va afegir 2 rebots i 2 assistències. També va destacar el minutatge d'Izaw-Bolavie va superar els quinze minuts de joc quan amb el Baxi Manresa ben just arriba als tres. Benítez va estar molt discret. Va anotar dos punts al tram final del partit i també va capturar 1 rebot. Però va marxar més feliç cap a casa després del triomf francès per 79-63.