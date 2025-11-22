Diego Ocampo: «O juguem molt bé o juguem molt malament»

Diego Ocampo, tècnic del Baxi Manresa, ha començat destacant el nerviosisme amb què els seus jugadors han sortit a la pista de l'Unicaja Málaga. Aquest aspecte l'han sabut reconduir els seus jugadors gràcies a una bona defensa i bona actitud en el rebot. Posteriorment, les rotacions han perjudicat el Baxi Manresa. "Ells tenen jugadors molt físics i a nosaltres ens ha faltat tensió", ha valorat Ocampo.
El tercer quart ha deixat més bon regust de boca a l'entrenador gallec. "Hem estat bé en atac i en la circulació tot i que ens ha faltat continuïtat", ha explicat abans de dir també que als darrers deu minuts "ens hem desmoralitzat".
Un dels aspectes que Ocampo va demanar a la roda de premsa de divendres i el seu equip no ha complert ha estat la continuïtat. "Hem tingut desconnexions i també reconnexions. I això és més frustrant. Hem de ser més regulars", ha continuat exposant abans de deixar una de les frases més destacades de la roda de premsa: "o juguem molt bé o juguem molt malament".
La diferència final al marcador probablement no expliqui el què s'ha vist durant els quaranta minuts. Però Ocampo creu que són coses que els jugadors han de viure per veure que s'ha jugar fins al final. Ja no és tant un tema mental com de coneixement del joc i de la competició.
Ibon Navarro creu que és molt important arribar a l'aturada amb una victòria
L'entrenador de l'Unicaja Màlaga, Ibon Navarro, s'ha mostrat molt satisfet després del triomf sobre un Baxi Manresa que és "un rival molt perillós i té tiradors de nivell". Nosaltres hem tingut problemes a l'inici del segon quart però, en general, hem estat molt sòlids. Navarro creu que és molt important marxar a les finestres FIBA amb una victòria que hauria d'ajudar a la progressió de l'equip.