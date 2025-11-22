El Baxi Manresa tampoc pot guanyar a Màlaga (105-82)

Probablement, la diferència final entre Baxi Manresa i Unicaja Màlaga que assenyala el marcador final no expliqui el què ha passat durant els quaranta minuts. Tampoc es pot amagar que els andalusos han estat millors en el còmput global del partit. Els bagencs han estat a punt d'igualar el partit en diverses ocasions. Però cada vegada ha aparegut algun jugador local capaç d'obrir forat. Chris Duarte, Oleg Balcerowski i Kendrick Perry han estat a un nivell superior. El bon partit de Retin Obasohan i els bons moments d'Álex Reyes i Hugo Benítez han estat insuficients.
Dani Pérez, Retin Obasohan, Álex Reyes, Marcis Steibergs i Golden Grant han format el cinc inicial del Baxi Manresa. Kendrick Perry, Tyler Kalinoski, Nenad Djedovic, Killian Tillie i Oleg Balcerowski, el de l'Unicaja Màlaga. Els locals han sortit més endollats (7-0, minut 2). La reacció del Baxi Manresa no ha trigat. Sis punts seguits gairebé igualaven el partit. Fins i tot, ha tingut l'opció de posar-se per davant. Una pèrdua d'Steinbergs ha començat iniciat un parcial de 9-2 a favor dels locals que se sentien més còmodes a la pista. De tenir l'opció d'avançar-se a anar a remolc d'una diferència màxima fins aquell moment (19-12, minut 7). L'empenta d'Agustín Ubal l'ha replicat amb encert Chris Duarte. El dominicà ha estat molt incisiu i ha guiat el seu equip a acabar els primers deu minuts amb un còmode avantatge (25-15).
L'Unicaja Màlaga ha comès dues antiesportives en menys de dos minuts. A més, els andalusos han entrat en bonus ben aviat. El Baxi Manresa ha estat força encertat des del punt de personal. Reyes també ha sumat dues cistelles importants que acostaven molt les posicions entre els dos equips (25-24, minut 12). De nou, l'Unicaja Màlaga no ha deixat que la reacció dels manresans fos complerta. Un altre parcial de 7-0 provocava una nova estirada al marcador. Els locals també han aconseguit que els jugadors bagencs es carreguessin de personals. El Baxi Manresa trenava bones accions que no entraven per poc. A l'altra banda, l'Unicaja Màlaga es mostrava més encertat. El partit ha començat a fer una goma que ha beneficiat els d'Ibon Navarro. Un parcial de 10-0 als darrers dos minuts de període han obert un marge molt perillós en contra del Baxi Manresa (48-36, descans). Balcerowski ha estat el jugador determinant al segon període.
Reyes i Benítez han estat els principals estilets del Baxi Manresa al començar la segona part. Duarte i Balcerowski ho eren els de l'Unicaja Màlaga. Tot per mantenir les distàncies. Un 3+1 de Reyes mostrava que l'equip de Diego Ocampo seguia ben viu. Steinbergs també sumava des de més enllà dels 6,75 en un dels bons moments dels bagencs (61-55, minut 26). Però de nou, l'Unicaja Màlaga ha respost. Perry només ha anotat un dels dos tirs lliures que ha tirat. El rebot ha anat a mans locals i el mateix Perry l'ha encertat des de la línia de tres. De nou, deu punts separaven els dos equips, Pérez ha aparegut amb dos triples seguits en un nou intent de remuntada. Avortat per enèsima vegada amb aportació de diversos jugadors malaguenys (75-66, minut 30).
La sortida de l'últim quart ha estat molt bona per part de l'Unicaja Màlaga. Els jugadors de Navarro trobaven diferents arguments en atac que els d'Ocampo no podien aturar. La renda que generaven els locals començava a ser molt perillosa (89-73, minut 34). Tant que el Baxi Manresa ja no ha estat capaç de tornar a acostar-se. Els darrers minuts han estat ja un compte enrere on el Baxi Manresa sembla ja patir sobre el parquet (105-82).
Incidències: Jordi Aliaga, Raúl Zamorano i Ariadna Chueca han dirigit el partit. Han eliminat Tyler Kalinoski. Max Gaspà i Archange Izaw-Bolavie han estat els jugadors descartats, Abans de començar el partit, els jugadors dels dos equips han lluït dues pancartes. Una en contra de la violència masclista i una altra a favor dels infants.