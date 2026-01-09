Jo Jet i Maria Ribot revisiten el «Rossinyol» tradicional amb un nou senzill de comiat

Jo Jet i Maria Ribot allarguen el recorregut del disc Ribera (2024) amb el llançament de Rossinyol, una revisió contemporània de la cançó tradicional catalana Rossinyol que vas a França. El nou senzill actualitza l'essència del relat original i la trasllada al present amb una mirada feminista, de sororitat i força col·lectiva. El tema arriba en un moment clau per al projecte manresà, que ha anunciat una aturada indefinida després de més de deu anys de trajectòria, amb dos últims concerts previstos a Manresa i Barcelona.
Una revisió del cançoner popular des del present
La cançó tradicional Rossinyol que vas a França explica la història d'una noia que demana a l'ocell que porti records a la seva mare, però no al seu pare, a qui responsabilitza d'haver-la malcasada. Una narració que, llegida amb perspectiva contemporània, conté elements que avui s'identificarien com una expressió primerenca de denúncia i emancipació femenina. A Rossinyol, Jo Jet i Maria Ribot recuperen aquesta essència i la reformulen des del present: ja no es tracta només d'enviar un missatge, sinó de preguntar-se com ser més una mateixa en un món que sovint oprimeix.
Les dues veus del duet s'entrellacen en un diàleg que combina tendresa i ràbia, intimitat i alliberament. El resultat és una peça que bascula entre la nostàlgia del cant tradicional i una energia col·lectiva que reivindica la sororitat com a resposta. Musicalment, el tema juga amb una sonoritat renovada i juganera, que es construeix com un cant resilient i gairebé coral, amb un protagonisme destacat de les veus femenines.
Memòria, imatges i univers Ribera
El videoclip de Rossinyol, dirigit per Luana Roca i Sònia Carné, reforça aquesta mirada al passat per entendre el present. A través de la recuperació d'imatges antigues, el clip es planteja com un ritual d'homenatge a la memòria col·lectiva i a les lluites que han obert camí fins avui. Aquesta aposta visual connecta directament amb l'univers de Ribera, tant en el fons com en la forma, i dialoga amb la decisió artística de revisitar una peça del cançoner popular català.
La producció del tema, a càrrec d'Ariana Abecasis, accentua aquest equilibri entre arrel i contemporaneïtat. El conjunt dona com a resultat una cançó que venera la lluita, alça la memòria compartida i es projecta com un cant victoriós, gairebé hooligan, que posa el col·lectiu al centre.
Punt i a part després de més d'una dècada
El llançament de Rossinyol coincideix amb l'anunci del punt i a part de Jo Jet i Maria Ribot. El grup manresà va comunicar el passat desembre l'aturada del projecte després de més de deu anys de trajectòria, d'escenaris compartits i de cançons que han connectat amb tota una generació. Abans d'entrar en aquesta pausa indefinida, el duet oferirà dos últims concerts en la seva formació habitual amb Marina Lluch: el 10 de gener al Teatre Els Carlins de Manresa i el 15 de gener, en doble sessió, a la sala Jamboree de Barcelona.
Per ara, no hi ha calendari ni indicis d'una possible nova etapa. Amb aquest tancament temporal, Jo Jet i Maria Ribot volen celebrar el camí recorregut i acomiadar-se amb agraïment de totes les persones que han donat vida al projecte, mentre Rossinyol queda com una nova peça significativa d'aquest llegat.