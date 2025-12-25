Protesta a la missa del gall de la Seu per exigir la renovació d'un contracte de lloguer

La PAHC Bages ha protagonitzat una acció de protesta durant la missa del gall a la Seu de Manresa per denunciar la situació d'una família amb quatre fills que es troba sota l'amenaça de perdre el seu habitatge el proper mes de febrer. El col·lectiu reclama que el propietari del pis, president dels Amics de la Seu, renovi el contracte de lloguer després de cinc anys de convivència sense incidències.
Acció de protesta en un acte multitudinari
La protesta va tenir lloc la mitjanit del 24 al 25 de desembre, coincidint amb la celebració de la missa del gall a la basílica de la Seu de Manresa, un dels actes amb més afluència de públic de l'any. La PAHC Bages va escollir aquest escenari per fer visible una situació que considera un exemple de l'emergència habitacional que viu la ciutat.
Segons ha explicat la plataforma, l'acció tenia com a objectiu denunciar públicament el cas d'una família formada per dos adults i quatre fills que afronta la pèrdua del seu habitatge el 2 de febrer vinent, després que el propietari s'hagi negat a renovar el contracte de lloguer.
Cinc anys al mateix pis i sense incidències
La família afectada fa prop de cinc anys que resideix al mateix pis. Durant aquest temps, segons la PAHC Bages, ha complert sempre amb les seves obligacions com a llogaters, pagant puntualment les quotes i mantenint una bona convivència veïnal.
Malgrat aquesta trajectòria, la plataforma denuncia que el propietari de l'immoble ha decidit no renovar el contracte, fet que deixa la família en una situació d'incertesa i amb greus dificultats per trobar una alternativa en un context de preus del lloguer elevats a Manresa.
Crítiques a l'actitud de la propietat
Des de la PAHC Bages s'assenyala la contradicció entre la situació de la família i la posició del propietari, a qui defineixen com un gran tenidor d'habitatges i com a president de l'Associació d'Amics de la Seu. El col·lectiu considera que la decisió de no renovar el contracte respon a una lògica d'acumulació patrimonial que entra en conflicte amb el dret a l'habitatge.
La plataforma assegura que s'han intentat obrir vies de diàleg amb la propietat, tant de manera directa com indirecta, però que fins ara no s'ha obtingut cap resposta ni s'ha mostrat voluntat de negociar una solució que permeti a la família continuar vivint al seu domicili.
Denúncia de l'emergència habitacional
L'acció s'emmarca dins la campanya de la PAHC Bages per denunciar l'augment de situacions de desnonament i la manca d'habitatge assequible a la capital del Bages. El col·lectiu defensa que l'habitatge ha de ser un dret bàsic i no un element de negoci, especialment quan hi ha menors implicats i alternatives limitades.
Segons la plataforma, casos com aquest posen de manifest les dificultats de moltes famílies per mantenir un projecte de vida estable davant la pressió del mercat immobiliari i la manca de mecanismes efectius per garantir l'accés i la continuïtat en l'habitatge.
Crida a una solució immediata
La PAHC Bages reclama l'obertura immediata d'un procés de negociació que permeti evitar que la família hagi d'abandonar casa seva el mes de febrer. L'entitat adverteix que continuarà mobilitzant-se si no hi ha cap canvi de posició per part de la propietat.