La PAHC inicia una campanya per informar als inquilins de la Sareb dels propers canvis en la propietat

La PAHC Bages ha iniciat aquest dimecres al migdia la campanya La Sareb és nostra, amb la voluntat d'informar totes les famílies de Manresa que viuen en habitatges propietat del banc dolent sobre els propers canvis que suposaran el traspàs, a tot l'Estat, de 40.000 immobles de la Sareb a la nova SEPES, una empresa pública dependent del Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana.
Aquesta mesura del govern espanyol forma part d'un procés per destinar els habitatges de la Sareb a ús públic, però, segons expliquen des de la PAHC, "encara hi ha moltes incògnites sobre com s'aplicarà", ja que no seran traspassat tots els immobles i "hi ha detalls contractuals del traspàs que són altament problemàtics".
Davant d'aquest fet, la PAHC ha organitzat dos equips d'activistes que aquest dimecres han iniciat una campanya informativa al centenar llarg d'habitatges propietat de a Sareb que hi ha a Manresa. Un grup s'ha dirigit al barri de Valldaura i un altre, al Centre Històric, tot i que preveuen que durant els propers dies arribaran a tota la ciutat.
Les plataformes de l'habitatge reclamen un traspàs integral
La PAHC i la COSHAC, que agrupa totes les plataformes catalanes d'habitatge, reclamen que el traspàs es faci sobre tots els immobles de la Sareb i que no es porti a terme cap desnonament ni durant ni després del traspàs. Que en el traspàs es garanteixi uns preus de lloguer social segons els ingressos i que també s'asseguri per a persones sense papers de residència.
En el marc de la continuïtat en el traspàs dels habitatges a mans públiques, també exigeixen que els contractes es renovin automàticament i sense clàusules abusives, que es condicionin els habitatges i les zones comunes quan no tinguin cèdula d'habitabilitat, i que s'anul·lin els possibles deutes que es tinguin amb la Sareb.