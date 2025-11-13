13 de novembre de 2025

La PAHC aconsegueix l'ajornament d'un desnonament al carrer Circumval·lació

Les tres dones que viuen al pis han pagat el lloguer durant setze anys, però ara el propietari el vol vendre

Publicat el 13 de novembre de 2025 a les 11:54

Una cinquantena d'activistes de la PAHC Bages han aconseguit ajornar fins al 21 de gener el desnonament d'una família formada per tres dones -una d'elles menor- al carrer Circumval·lació, 35, de Manresa. Fins al lloc del llançament s'hi han desplaçat la comitiva judicial, personal de Serveis Socials de l'Ajuntament i, finalment, una patrulla dels Mossos d'Esquadra, que davant l'elevada presència de membres de la plataforma han donat dos mesos de coll a la família.

Segons han explicat i mostrat els membres de la PAHC, la família va estar setze anys pagant el lloguer fins que fa poc més d'un any, coincidint amb el final del contracte, el propietari els va començar a retornar l'import dels pagaments en paral·lel que iniciava el procés de desnonament.

Segons els activistes, el propietari és un particular de Navàs que vol vendre's el pis, però tot i que els inquilins s'han ofert a adquirir-lo en propietat, no s'ha arribat a cap acord. Durant aquest més d'un any, la família també ha buscat altres pisos de lloguer, però asseguren que no en troben perquè són d'origen magrebí.

Per ara la PAHC ha aturat el cop, però de cara al 21 de gener, sospiten que hi haurà un important desplegament policial.

