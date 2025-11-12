Acció Lila llança la revista «De la sang del passat en fem futur»

El col·lectiu feminista Acció Lila de Manresa presentarà aquest divendres, 14 de novembre, a les 6 de la tarda a la Plana de l'Om, la seva nova revista titulada De la sang del passat en fem futur, un projecte que culmina la campanya de memòria històrica iniciada el curs passat pel grup vinculat a l'Ateneu Popular La Sèquia.
Una altra manera d'explicar la història
Segons expliquen des d'Acció Lila, la iniciativa neix amb la voluntat de "donar una volta a la història hegemònica", sovint centrada en grans homes occidentals de classe alta, per visibilitzar el paper de les dones, la classe treballadora i les dissidències. L'objectiu és recordar que "la nostra lluita ve de lluny" i que moltes dones han estat protagonistes de processos històrics silenciats.
En el marc d'aquesta campanya, el col·lectiu ha organitzat rutes històriques per Manresa, tertúlies públiques i xerrades que han permès recuperar episodis i figures femenines rellevants. Ara, tot aquest treball es plasma en una revista que, amb una vintena d'articles, aborda temes com la creació del capitalisme i el patriarcat, la cacera de bruixes, el paper de les dones durant la Guerra Civil o biografies de figures femenines destacades.
Una eina per recuperar la memòria i fomentar la consciència crítica
De la sang del passat en fem futur vol ser, segons Acció Lila, una eina per reivindicar la importància del paper col·lectiu i individual en la construcció de la història, i per fomentar la consciència crítica sobre les estructures socials i econòmiques que han configurat el món actual.
La presentació a la Plana de l'Om serà oberta a tothom i vol esdevenir també un espai de trobada i reflexió sobre la memòria històrica, el feminisme i la transformació social. La revista es pot consultar a través del perfil d'Instagram del col·lectiu (@acciolila), on també s'hi publiquen les activitats i projectes que impulsen a la ciutat.