El COAC presentarà «Les muntanyes del carbó», un viatge pel passat miner i industrial del Llobregat

El dijous 13 de novembre, a les 5 de la tarda, la Casa Lluvià de Manresa acollirà la presentació del llibre Les muntanyes del carbó. La conquesta de la capçalera del Llobregat per proveir Barcelona, obra de l'arquitecte i doctor en Urbanisme Oleguer Ribera. L'acte, organitzat pel COAC, està obert al públic i vol ser un espai de reflexió sobre el llegat miner i el paisatge industrial del Berguedà.
Un llibre sobre la transformació del territori
El nou llibre d'Oleguer Ribera és el resultat de la seva tesi doctoral a la Universitat Politècnica de Catalunya i ofereix una mirada històrica i territorial sobre la profunda transformació de la capçalera del riu Llobregat arran de l'explotació del carbó. L'obra analitza com la mineria i la industrialització van modelar el paisatge i la identitat del territori, impulsant la modernitat i situant aquesta zona al mapa econòmic de Catalunya des del segle XVIII fins a l'actualitat.
Amb una investigació exhaustiva i una exposició clara i accessible, Ribera explica com la conquesta del carbó va canviar la relació entre la natura i la indústria, i com aquell passat continua present en el paisatge i en la memòria col·lectiva.
Una mirada al futur del patrimoni industrial
Durant la presentació, l'autor compartirà anècdotes del procés d'elaboració del llibre i reflexions sobre el llegat industrial i miner, així com les oportunitats de reutilització contemporània d'aquest patrimoni.
L'acte està organitzat per la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) i s'adreça a historiadors, urbanistes, arquitectes i persones interessades en el patrimoni i el territori. L'entrada és lliure fins a completar l'aforament.