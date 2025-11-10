L'artista Antolina Vilaseca dona dues obres al Museu de Manresa

L'Ajuntament de Manresa ha formalitzat un acord amb l'artista Antolina Vilaseca Masachs per a la donació de dues obres al Museu de Manresa. Les peces, que combinen pintura, escultura i escenografia, formen part de la sèrie El llenguatge de les caixes i ret homenatge a dues figures destacades de la cultura manresana.
Una donació que enriqueix el fons artístic del Museu
L'Ajuntament de Manresa va signar la setmana passada l'acord de donació amb l'artista Antolina Vilaseca Masachs, que ha cedit dues obres de la seva col·lecció al Museu de Manresa. L'acte va comptar amb la presència de Marc Aloy, alcalde de Manresa; Tània Infante, regidora de Cultura; Francesc Vilà, director del Museu, i Joan Monsech, marit de l'artista.
Amb aquest gest, Vilaseca reforça el patrimoni artístic de la ciutat i contribueix a ampliar la col·lecció del museu amb dues peces de gran valor expressiu i simbòlic. L'Ajuntament ha agraït públicament la seva generositat, destacant que aquestes obres enriqueixen el relat artístic local i el context cultural del Bages.
Les dues peces donades són dues caixes artístiques que van formar part de l'exposició El llenguatge de les caixes, un projecte en què l'autora combina pintura, escultura i escenografia. Cada caixa està dedicada a una personalitat vinculada a la vida cultural manresana: Pere Porquet Marín (Lleida, 1928 - Manresa, 1996), pintor, dibuixant i gravador, i Lluís Calderer Cortasa (Manresa, 1944 - 2020), escriptor, poeta i traductor.
Les obres seran conservades sota criteris museístics i es podran mostrar al públic en futures exposicions, segons les directrius del Museu de Manresa.
Una trajectòria artística arrelada al territori
Antolina Vilaseca Masachs, nascuda a Sant Vicenç de Castellet el 1943, ha mantingut una trajectòria artística vinculada a la natura, el simbolisme i la introspecció. La seva vocació va néixer de la connexió espiritual amb l'entorn que li transmeté la seva àvia, i es va desenvolupar en un context de renovació cultural i educativa.
Als anys cinquanta, Vilaseca va ampliar la seva formació a Barcelona, on va estudiar a l'Escola de la Dona amb la pintora Marta Estrada i posteriorment a l'Escola Massana, on es va iniciar en la ceràmica i l'esmalt. Més endavant, a la Universitat de Barcelona, es va especialitzar en gravat, un llenguatge que marcaria bona part de la seva obra.
Durant aquesta etapa va entrar en contacte amb un entorn cultural obert i innovador, especialment format per dones que van trencar amb els rols establerts de l'època.
Compromís artístic i pedagògic
Per motius familiars, Vilaseca va tornar al Bages, on va mantenir una intensa activitat artística i pedagògica. Va participar en el Cercle Artístic de Manresa i el moviment Art Viu, alhora que impulsava iniciatives educatives basades en la creativitat.
Als anys noranta va obrir, amb la seva filla Teresa, un taller de gravat que es convertí en un espai de formació i creació. La seva obra, plena de simbolisme, emoció i connexió amb la natura, ha estat exposada en diversos espais del territori i continua inspirant noves generacions d'artistes.