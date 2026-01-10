Monistrol de Montserrat estrena una guia literària amb textos inspirats en la vila

Monistrol de Montserrat ja disposa de la seva pròpia guia literària, un projecte que reuneix trenta textos de vint autors vinculats al paisatge i als espais de la vila. La publicació, impulsada a partir d'una idea del filòleg monistrolenc Llorenç Soldevila, es presentarà el 17 de gener a les 5 de la tarda en el marc de la festa major d'hivern.
Trenta textos per llegir el territori
La Geografia literària de Monistrol de Montserrat és un llibret de 45 pàgines que proposa una lectura literària del municipi a través d'onze espais o indrets concrets del terme. El volum recull trenta textos signats per una vintena d'autors que, al llarg del temps, han trobat inspiració en Monistrol i en el seu entorn natural i urbà.
La selecció inclou noms cabdals de la literatura catalana i europea com Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Joan de Segarra, Baltasar Porcel, Artur Bladé, Stefan Zweig o Jordi Sarsanedes, al costat d'autors locals que han escrit sobre la vila des del coneixement i la vivència directa. Entre aquests darrers, hi figuren Joan Carles i Amat, Antoni Ribera, Jaume Serch, Salvador Redó o Zoile Gibert, entre altres.
Un projecte vinculat a Llorenç Soldevila
La guia literària és el darrer projecte que tenia al cap el filòleg monistrolenc Llorenç Soldevila i Balart, traspassat sobtadament el 10 de desembre de 2022. La iniciativa respon a una idea que havia expressat en diverses ocasions: la de reunir creacions literàries inspirades tant en el paisatge físic de la vila, encastada a la muntanya de Montserrat, com en la seva geografia interior de carrers, places i espais quotidians.
En la introducció del volum, Salvador Redó explica que la Geografia literària havia començat a prendre forma pocs mesos abans de la mort de Soldevila, que ja havia elaborat un primer llistat de textos. Segons s'hi indica, d'aquella feina inicial només n'ha perviscut el record d'algunes converses, i el resultat final és "la suma del que la memòria ens ha guardat i de la intuïció" basada en el coneixement personal i intel·lectual del filòleg.
Edició i col·laboracions
L'edició del llibret ha anat a cura de Salvador Redó, que també ha redactat les introduccions de cadascun dels espais, ha fet la selecció dels textos i n'és l'autor de les fotografies. La impressió de la publicació ha estat possible gràcies a la col·laboració desinteressada de l'impressor monistrolenc Joan Miró, que s'ha fet càrrec tant del cost econòmic com del treball tècnic.
Presentació durant la festa major d'hivern
La presentació pública de la Geografia literària de Monistrol de Montserrat tindrà lloc el dissabte 17 de gener a les 5 de la tarda, dins del programa de la festa major d'hivern. L'acte es farà al local de l'Agrupació, seu de l'Associació Art i Esplai, una entitat estretament vinculada a la figura de Llorenç Soldevila, que va contribuir a fundar l'any 1969.