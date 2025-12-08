Monistrol de Montserrat renova dos parcs infantils al carrer Pla i a la urbanització Cap de Bou

L'Ajuntament de Monistrol de Montserrat ha finalitzat les obres de renovació del parc infantil del carrer Pla i la construcció d'un nou parc a la urbanització Cap de Bou, dos espais pensats per ampliar i millorar les zones de joc i convivència familiar del municipi.
Renovació integral del parc del carrer Pla
Els treballs al parc del carrer Pla han consistit en la substitució completa dels elements de joc existents i en l'adequació del paviment amb sorra, d'acord amb la normativa vigent de seguretat en parcs infantils. El nou equipament disposa de gronxadors, tobogans, estructures de joc i altres elements que permeten als infants jugar en un entorn més segur i agradable.
Un nou espai de joc a la urbanització Cap de Bou
Pel que fa a la urbanització Cap de Bou, el projecte ha comportat la creació d'un parc infantil completament nou. L'espai s'ha dissenyat per fomentar l'activitat física, la convivència i el joc a l'aire lliure, amb la instal·lació de gronxadors, balancins, jocs de moll, tobogans i estructures de trepa que afavoreixen la motricitat i la creativitat dels més petits.
Aposta pel benestar infantil i els espais públics
Amb la finalització d'aquests dos parcs, l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat reforça la seva aposta per la millora dels espais públics i pel benestar dels infants, ampliant l'oferta de zones de joc repartides pel municipi i adequades a les necessitats actuals de seguretat i qualitat.