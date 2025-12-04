L'Ajuntament de Manresa millora el paviment de terra de quatre aparcaments dissuasius de la ciutat

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat aquest dijous un conjunt de millores en les zones d'aparcament dissuasiu de la ciutat. Els treballs consisteixen en la distribució, estesa i compactació d'un material granulat a les àrees designades per a l'estacionament.
Les obres han començat a l'aparcament del carrer Arquitecte Montagut, situat entre el carrer Gaudí i la carretera del Pont de Vilomara. Divendres, s'espera que els treballs continuïn a l'esplanada que dóna accés posterior a l'escola Puigberenguer.
El proper dimarts, 9 de desembre, les feines es traslladaran a l'aparcament situat entre el camí de la Gravera i el carrer Solsona. Finalment, l'endemà, aquestes actuacions es conclouran a l'aparcament de la C-1411b, a prop del Pont de Sant Francesc, en les proximitats de l'Estació de la Renfe.
Durant la realització d'aquestes obres, es prohibirà l'estacionament en aquestes zones i es mantindran tancades al trànsit fins que els treballs es completin. En aquest primer dia, els detalls a la senyalització provisional s'han escrit en castellà.