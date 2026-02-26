«Trajectòries Singulars» mostra el talent creatiu de tres artistes d'Ampans

L'espai L'Art de Viure de la Fundació Ampans ha inaugurat aquesta setmana l'exposició Trajectòries Singulars, una mostra que recull l'obra de tres artistes del taller creatiu i que es podrà visitar durant els dos pròxims mesos. La iniciativa forma part del programa itinerant artSingular, impulsat per la Fundació Josep Santacreu, amb l'objectiu de fer visible el talent de persones amb discapacitat intel·lectual.
Tres mirades amb identitat pròpia
La mostra presenta una àmplia col·lecció d'obres de Manuel Ruiz, Marta Pérez i Lucas Jiménez, en què es pot resseguir el seu recorregut i evolució artística. Cada creador hi aporta un estil personal: la serenitat expressiva de Manuel Ruiz, la pulsió creativa de Marta Pérez i la subtilesa cromàtica i la composició ordenada dels dibuixos de Lucas Jiménez.
L'exposició és oberta a tota la ciutadania i es pot visitar de dilluns a divendres, de 10 del matí a 5 de la tarda, a la galeria de L'Art de Viure (carrer Bernat Cabrera, 10). També es poden concertar visites comentades escrivint a artdeviure@ampans.cat.
Un projecte consolidat d'art inclusiu
El projecte L'Art de Viure va néixer el 2017 i, dos anys més tard, es va traslladar a l'actual espai creatiu, unes antigues instal·lacions industrials rehabilitades al centre de Manresa, on participen unes 70 persones. El taller funciona 30 hores setmanals i és gratuït per a les persones vinculades a Ampans.
Les obres es poden adquirir a la mateixa galeria o a través del web, i els beneficis es destinen íntegrament al projecte artístic. Amb aquesta iniciativa, Ampans vol posar en valor les capacitats individuals, oferir els suports necessaris i fer visible a la societat el potencial creatiu de les persones que acompanya.