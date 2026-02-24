La CGT Manresa refunda «El Trabajo», històric portaveu de la CNT al Cardener i l'Alt Llobregat

La Federació Local de Manresa de la CGT ha refundat El Trabajo, antic portaveu de la CNT-AIT al Cardener i l'Alt Llobregat, que va tenir tres etapes diferenciades entre 1922 i 1939. La nova publicació neix amb voluntat de ser "un portaveu de denúncia, crític de portes endins i crític de portes en fora", segons afirma l'editorial del número 1. "No deixarem canya dreta. La denúncia pública serà contundent", adverteixen.
Amb el lema La propaganda és la nostra arma, la CGT manresana reivindica explícitament el llegat de les persones que van impulsar el periòdic en moments històrics especialment convulsos. "És una declaració d'intencions i un homenatge als i les nostres predecessores, que van tirar el portaveu endavant en èpoques complicadíssimes", assenyala la publicació, que es presenta també com una eina d'actualitat sindical i de combat ideològic.
Una eina sindical i de combat
El nou El Trabajo es defineix com un instrument contra "el capital, l'empresariat de la comarca, tota la classe política local i tot enemic de la classe treballadora a nivell mundial". En aquest sentit, la Federació Local remarca que la denúncia pública serà un dels eixos centrals del projecte.
El primer número inclou articles des d'una perspectiva crítica elaborats per l'editorial, amb anàlisis sobre aspectes que consideren rellevants de cara al XX Congrés confederal de la CGT, previst per a aquest any. La publicació també anirà incorporant notícies orgàniques de l'organització, seguiment de conflictes laborals i articles de formació teòrica i jurídica.
A més, el portaveu servirà per fer públiques les ponències proposades per al XX Congrés que se celebrarà a Madrid de l'1 al 4 d'octubre de 2026, amb la voluntat de fomentar el debat intern i la participació de la militància.
Recuperar la memòria llibertària
Una de les seccions destacades d'aquesta nova etapa serà la dedicada a la memòria llibertària del Cardener i l'Alt Llobregat. En el primer número, la CGT recupera els fets de la Revolució de Sant Corneli i Fígols de 1932, un episodi clau del moviment obrer a la conca minera del Berguedà.
En l'àmbit cultural, la secció de llibres presenta STUPIDI-AE-A, Muchas de las estupideces que se han escrito sobre la CNT-FAI durante la guerra civil, 1936-1939, obra de Josep Quevedo, membre del sindicat i actual responsable de la Secretaria de Formació i Memòria de la Federació Local. El llibre aborda críticament determinats relats historiogràfics sobre l'etapa de la Guerra Civil.
Homenatge a Emiliano Martínez Espinosa
El número 1 també inclou, en clau d'homenatge, una biografia d'Emiliano Martínez Espinosa, sindicalista de la CNT i veí de Manresa des de ben jove, que va arribar a ser alcalde de la ciutat durant dos mesos l'any 1938, en plena Guerra Civil.
La publicació recupera articles i poesies seves aparegudes a El Trabajo en etapes anteriors, així com textos que posteriorment va escriure a Solidaridad Obrera i al diari Regió7. Amb aquesta mirada al passat, la CGT vol enllaçar la tradició llibertària històrica amb els debats i conflictes actuals.
La refundació de El Trabajo suposa, així, la recuperació d'una capçalera amb arrels profundes al territori i al moviment obrer, que aspira a esdevenir novament altaveu sindical, espai de reflexió i instrument de lluita en el context contemporani.