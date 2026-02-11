Vaga massiva de mestres al Bages amb talls a la C-55 i protesta als Serveis d'Educació

La vaga educativa convocada aquest dimecres arreu de Catalunya ha tingut un seguiment molt elevat al Bages. Com a mostra, hi ha hagut un 80% d'aturada entre el professorat de l'institut Pius Font i Quer de Manresa, i afectació notable en molts altres centres de la comarca. Una quarantena de docents han fet nit al mateix institut per preparar la mobilització, que ha inclòs talls a la C-55, una protesta davant dels Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central i la participació en la manifestació unitària de Barcelona. El professorat denuncia la manca de recursos, l'augment de la complexitat a les aules, l'excés de burocràcia i la pèrdua de poder dels claustres, i assegura que la lluita "va molt més enllà del salari".
Una nit al Pius per preparar la jornada
La vaga d'aquest dimecres no ha estat una convocatòria improvisada al Bages. Dimarts a la tarda, una seixantena de mestres i professors de la Catalunya Central es van reunir en assemblea a l'institut Pius Font i Quer de Manresa per coordinar els piquets, definir el recorregut de la protesta i preparar els detalls logístics d'una jornada que ja es preveia massiva.
La trobada va començar passades les sis de la tarda i va evidenciar una sintonia poc habitual entre sindicats i col·lectius docents. "El col·lectiu està preparat", era una de les frases que més es repetia. Els assistents coincidien que la situació de l'escola pública fa temps que s'ha tensat fins a un punt de no retorn.
Un cop acabada l'assemblea, una quarantena de docents van decidir quedar-se a dormir al centre. Amb sacs de dormir escampats pel gimnàs, el Pius Font i Quer es va convertir en símbol d'una protesta que volia néixer des de dins mateix dels espais educatius. La nit va combinar organització i comunitat: elaboració de pancartes, sopar col·lectiu, un espectacle de glosa i un cinefòrum que va servir per reforçar vincles i cohesionar el grup.
Més enllà del gest simbòlic, la pernoctació pretenia visualitzar el compromís del professorat amb una mobilització que no vol quedar-se en un sol dia.
Seguiment molt alt als centres del Bages
De bon matí, abans de les set, els docents que havien fet nit endreçaven els sacs i esmorzaven a la porta de l'institut mentre anaven arribant altres companys. La imatge era la d'un centenar molt llarg de mestres concentrats davant del centre abans d'iniciar la marxa.
Al mateix Pius Font i Quer, el seguiment ha estat del 80% entre el professorat. Pel que fa a l'alumnat, l'afectació ha estat desigual: a tercer i quart d'ESO només han assistit 22 alumnes dels 270 matriculats, mentre que a primer i segon l'assistència ha estat aproximadament de la meitat.
En molts altres centres del Bages, segons fonts sindicals, amb prou feines s'han pogut cobrir els serveis mínims. La sensació compartida és que la vaga ha estat àmpliament secundada a la comarca, en línia amb el que ha passat a la resta del país.
"Les ràtios pugen i els recursos no arriben"
Abans d'iniciar la manifestació, dues docents, Laia Codina, del Pius Font i Quer, i Judit Núñez, de l'Institut Llobregat de Sallent, han atès els mitjans de comunicació per explicar les raons de la protesta.
Codina ha posat el focus en la realitat de les aules: "Tenim una gran quantitat de problemàtiques i de gent a dins l'aula i, en canvi, el departament no ens està enviant recursos". Ha denunciat que la revisió dels centres d'alta complexitat fa anys que està aturada, mentre la complexitat real s'estén arreu. "Gairebé tots els centres de secundària i de primària de Manresa estan en aquesta situació", ha assegurat.
Les ràtios, segons ha detallat, arriben als 33 alumnes a tercer i quart d'ESO i es mouen entre 22 i 25 a primer i segon. A les aules hi conviuen alumnes que no coneixen la llengua, joves amb necessitats educatives específiques, casos de vulnerabilitat econòmica i situacions de risc de desnonament. "Sembla màgia que puguem ensenyar alguna cosa, però ho fem", ha remarcat.
Judit Núñez ha afegit que la manca de recursos provoca desbordament i estrès. "No pots pretendre atendre tota la diversitat amb recursos inferiors als necessaris. Sovint ens veiem desbordades i amb casos d'angoixa".
Per a totes dues, la vaga és el resultat d'un desgast acumulat des de les retallades de fa més d'una dècada i dels decrets que han redefinit l'autonomia de centres, direccions i plantilles. "És la gota que fa vessar el got", han coincidit.
Tall a la C-55 i marxa pels carrers de Manresa
Amb el grup ja consolidat, la manifestació ha arrencat des del Pius Font i Quer en direcció a la C-55. Davant del Parc Tecnològic, els docents han tallat la via durant un quart d'hora, amb proclames i pancartes reclamant "més recursos" i "menys burocràcia".
Els Mossos d'Esquadra han desviat el trànsit per vies alternatives sempre que ha estat possible i han aturat els vehicles mentre durava el tall. Posteriorment, la marxa ha continuat per la C-55 en sentit Barcelona fins més enllà del Palau Firal.
Des de la rotonda de l'Uniplant, els manifestants han baixat per la Pujada Roja de la carretera de Vic i han desplegat una pancarta al Pont de Ferro reivindicant la vaga. La mobilització ha seguit fins als Serveis Territorials d'Educació a la Catalunya Central.
Protesta als Serveis Territorials
Davant de l'edifici del Departament, els docents han llegit un manifest contundent. "Avui alcem la veu no per caprici, sinó per cansament. Per responsabilitat. I, sobretot, per dignitat", han proclamat.
El text denunciava el "vaivé constant de lleis educatives" des de la LOGSE fins a la LOMLOE, i criticava que cada reforma impliqui més burocràcia i menys temps per preparar classes. "Reivindiquem temps per educar i ensenyar, estabilitat legislativa, confiança professional i respecte", han llegit.
Després de la lectura, els manifestants han accedit pacíficament a l'edifici, on la directora dels Serveis Territorials, Saray Gómez, els esperava al vestíbul i s'ha ofert a establir un diàleg. Tot i això, el grup ha pujat a la primera i segona planta per fer sentir les seves proclames davant dels treballadors del departament.
La protesta s'ha desenvolupat sense incidents i ha acabat amb la sortida ordenada dels docents.
Més democràcia als centres
La marxa ha continuat fins a la plaça Espanya, amb parada davant de l'institut Lluís de Peguera, on s'ha llegit un segon manifest centrat en la democràcia interna als centres.
El text criticava l'impacte dels decrets d'Autonomia de Centres, Direccions i Plantilles, que -segons l'assemblea docent- han reduït el poder decisori dels claustres i han concentrat atribucions en els equips directius. "Volem més democràcia als centres", han reivindicat, i han demanat l'eliminació d'aquests decrets com a primer pas per recuperar espais de debat pedagògic real.
Més de 300 docents cap a Barcelona
Després de les manifestacions a la Catalunya Central, més de 300 docents de Vic, Manresa, Berga i Solsona han agafat autobusos col·lectius per participar en la manifestació unitària a Barcelona. La coordinació territorial ha estat un altre dels indicadors del múscul de la mobilització.
Els participants coincideixen que la vaga no és un punt final sinó un punt d'inflexió. L'assemblea celebrada dimarts ja va acordar consolidar espais de coordinació als centres, impulsar reunions de delegats i preparar noves accions si no hi ha respostes per part del Departament.
"Fa molts anys que l'escola pública està en risc", asseguren. La defensa d'una educació inclusiva i de qualitat és el fil conductor d'una protesta que, segons el professorat del Bages, només acaba de començar.