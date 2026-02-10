Els mestres de la Catalunya Central fan nit en un institut de Manresa per conjurar-se

Mestres i personal docent de la Catalunya Central han sortit reforçats i cohesionats de l'assemblea celebrada aquest dimarts a la tarda a l'institut Pius Font i Quer de Manresa, prèvia a la vaga educativa convocada per aquest dimecres arreu del país. La trobada ha servit per preparar els piquets, coordinar el seguiment de la mobilització i visualitzar un clima d'unitat sindical i de determinació que apunta a una jornada de vaga amb un seguiment molt elevat. Una seixantena de mestres s'hi han aplegat.
Una assemblea per coordinar una mobilització massiva
L'assemblea docent, que ha començat passades les sis de la tarda, ha reunit professorat de tots els nivells educatius del Bages i també d'altres comarques de la Catalunya Central. La convocatòria ha tingut com a objectiu principal coordinar l'acció sindical de cara a la vaga d'aquest dimecres, una aturada que es preveu massiva a tots els territoris i amb una incidència notable als centres educatius.
Durant la trobada s'ha constatat l'alt grau d'implicació dels claustres i el fet que en molts centres amb prou feines es podran cobrir els serveis mínims establerts. Mestres i professors han coincidit a assenyalar que la convocatòria arriba en un moment de desgast acumulat i amb una sensació compartida que l'escola pública fa temps que es troba en una situació límit.
El Pius Font i Quer, centre neuràlgic de la protesta
Un dels elements més simbòlics de la jornada ha estat la decisió de convertir l'institut Pius Font i Quer en espai de trobada i pernoctació del professorat mobilitzat. Després de l'assemblea, els assistents s'han quedat al centre per dormir-hi, com a mostra de compromís i de voluntat de fer visible la protesta des de dins mateix dels espais educatius.
La tarda i el vespre han combinat la preparació logística amb activitats de caràcter reivindicatiu i comunitari: elaboració de pancartes, sopar col·lectiu, un espectacle de glosa i un cinefòrum. Accions que, més enllà de l'organització pràctica, han servit per reforçar els vincles entre docents i generar un clima de confiança i cohesió.
Més de 300 docents desplaçats en busos
Un altre dels indicadors del múscul de la mobilització és el desplaçament previst de més de 300 persones en busos col·lectius procedents de Vic, Manresa, Berga i Solsona. Aquesta logística compartida evidencia la coordinació entre territoris i la voluntat de fer sentir la veu del professorat de la Catalunya Central en el conjunt de la protesta nacional.
Els participants han coincidit que la mobilització d'aquest dimecres no és un fet aïllat, sinó un punt d'inflexió dins d'un procés de lluita que es vol sostingut i creixent. “El col·lectiu està preparat”, ha estat una de les idees que ha sobrevolat l'assemblea, amb la percepció que hi ha ganes de plantar cara i no acceptar solucions superficials.
Més enllà del salari: la defensa de l'escola pública
Tot i que la millora de les condicions salarials forma part de les reivindicacions, el missatge que ha pres més força durant l'assemblea és que la vaga va molt més enllà d'una qüestió econòmica. El professorat ha volgut situar al centre la defensa d'una escola pública de qualitat, inclusiva i amb prou recursos per atendre l'alumnat amb dignitat.
Segons s'ha expressat a la trobada, la precarització, la sobrecàrrega de feina i la manca de personal i de suport estan afectant directament la tasca educativa i el benestar tant de docents com d'alumnes. En aquest sentit, la vaga es planteja com una eina per exigir un canvi de rumb i garantir el dret a una educació pública forta.
Les passes després de dimecres
L'assemblea també ha servit per mirar més enllà de la jornada de vaga. Entre els acords assolits hi ha la voluntat de consolidar l'organització als centres educatius mitjançant noves assemblees, millorar la coordinació entre escoles i instituts i avançar cap a espais estables de trobada, com ara reunions de delegats i delegades de centre.
El professorat ha deixat clar que està disposat a sostenir un conflicte llarg i amb una lògica ascendent si no hi ha respostes a l'altura de les demandes. “No ens conformarem amb qualsevol cosa”, ha estat una altra de les idees compartides, amb la convicció que fa massa temps que l'escola pública està en risc i que cal actuar amb determinació per revertir aquesta situació.
Amb aquest escenari, la vaga d'aquest dimecres es presenta com una jornada clau, però no com un punt final, sinó com l'inici -o la continuació- d'un moviment docent que reclama ser escoltat i que vol situar l'educació pública al centre de les prioritats del país.