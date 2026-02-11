Primeres dades de la Generalitat sobre la vaga: el 13% dels centres comuniquen un seguiment del 12% entre la plantilla

La Generalitat ja ha ofert les primeres dades del seguiment de la vaga que aquest dimecres recorre el país, dirigida als docents i a la resta de personal que treballa a les escoles i instituts de Catalunya. Així, malgrat que en molts centres el seguiment és majoritari i des de primera hora s'estan veient accions de protesta a diversos punts del país, com les carreteres, segons informa la conselleria d'Educació i Formació Professional, a les 9:30h, un 12,86% dels centres han comunicat dades. I en aquests equipaments el seguiment de la vaga és del 11,90% sobre el total de la plantilla.\r\n