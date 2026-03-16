El Bages impulsa la primera jornada de comunicació local i comarcal a L'Anònima

El Consell Comarcal del Bages organitzarà el proper 27 de març a L'Anònima de Manresa la primera Jornada de comunicació local i comarcal del Bages. La trobada, que compta amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i del Col·legi de Periodistes de la Catalunya Central, vol reunir en un mateix espai els principals actors vinculats a l'àmbit comunicatiu del territori per compartir experiències, reflexionar sobre el sector i establir noves complicitats.
Un espai de debat sobre la comunicació al territori
Segons ha explicat el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, la voluntat de la jornada és "crear un espai de debat, reflexió i intercanvi per posar en comú oportunitats i necessitats, reforçar vincles entre actors i obrir noves complicitats en l'àmbit comunicatiu del Bages".
La trobada reunirà professionals dels mitjans de comunicació, responsables de comunicació d'entitats i empreses, així com representants institucionals i experts del sector.
Tres taules rodones amb professionals del sector
El programa de la jornada s'estructurarà en tres taules rodones i una ponència final. La primera, dedicada a la informació de proximitat, comptarà amb la participació de Josep Lluís Micó, director de Regió7; Aina Font, directora de Canal Taronja; Pere Fontanals, director de Nació Manresa; Jordi Casals, president d'Ona Bages, i Òscar Fernández, director de Lleida TV. La sessió serà moderada per Mar Martí, presidenta del Col·legi de Periodistes a la Catalunya Central.
La segona taula, titulada Comunicació que transforma: salut, esport, educació i àmbit social al Bages. Reptes de present i futur, abordarà les estratègies comunicatives d'organitzacions amb fort impacte social al territori. Hi participaran Mar Poyato, directora de comunicació del Baxi Manresa; Antònia Raich, directora de comunicació de la Fundació Althaia; Joana Tubau, responsable de comunicació de la Fundació Ampans, i Àngels Fusté, responsable de comunicació de la Fundació Universitària del Bages - UManresa. La taula serà moderada per la periodista de Catalunya Ràdio Nati Adell.
Empreses i creativitat en la comunicació
La tercera taula, sota el títol Treballar des d'agències i estudis al Bages, posarà el focus en el paper de les empreses, agències i estudis creatius en la construcció de relat i en la projecció del territori.
Hi participaran Núria Fargas, directora de Negoci i Màrqueting de 3Cat; Marc Codina, soci de CatPress; Lara Roca, cofundadora de Vinea Eventos y Turismo, i David Villarreal, fundador de BAH! Studios i de Trendia.ai. La moderació anirà a càrrec de David Prat, responsable de comunicació del Consell Comarcal del Bages.
Una ponència final sobre intel·ligència artificial
La jornada es clourà amb una ponència dedicada a la intel·ligència artificial i la comunicació de proximitat. La sessió abordarà les oportunitats, els límits i els reptes ètics que planteja aquesta nova etapa tecnològica i anirà a càrrec de la doctora en Informació i Comunicació i professora de la Universitat de Barcelona Núria Ferran, juntament amb Cristina Mont Castro, directora de Lavinia AI.
La trobada comptarà també amb la presència institucional del conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau; la vicepresidenta primera del Parlament de Catalunya, Raquel Sans; la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero; l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, i el president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez.
Les inscripcions per participar en la jornada es poden formalitzar a través del web del Consell Comarcal del Bages.