La investigació de Nació sobre Aliança Catalana guanya el Premi Ramon Barnils

Premi Ramon Barnils per a una sèrie de reportatges publicats a Nació. Els periodistes Joan Serra Carné, Martí Oliver i Pere Fontanals són els guardonats en l'onzena edició del premi de periodisme d'investigació per les seves publicacions a aquest diari sobre la història no explicada de la formació d'extrema dreta. Aquesta sèrie de reportatges es va publicar a Nació durant la primera setmana de febrer d'enguany, quan Serra era redactor en cap de Nació -ara és cap d'informatius de Ser Catalunya-, Oliver era redactor de continuïtat de Nació -ara és redactor de tribunals i successos a la mateixa ràdio- i Fontanals era i és responsable de Nació Manresa, l'edició local de Nació al Bages.
És el segon cop que Nació guanya el Premi Barnils després que ho fes per primer cop el 2019. En aquella ocasió, el guardó va ser per una investigació del periodista Andreu Merino titulat El negoci de la misèria: 700 euros per les claus d'un pis ocupat a Barcelona. En la peça, aquest diari revelava la venda il·legal d'habitatges buits a persones en situació d'emergència habitacional a través de grups criminals que obrien portes -normalment d’immobles buits propietat d’entitats bancàries o grans tenidors- i venien les claus per entre 500 i 700 euros. Els compradors reals sovint acabaven en una situació vulnerable, sense contracte legítim i en risc de desnonament, una estafa disfressada de solució habitacional.
La història no explicada d'Aliança Catalana
"La història no explicada d’Aliança Catalana" és una sèrie de sis articles publicats a Nació que revelen qui hi ha realment darrere el partit liderat per Sílvia Orriols i aporta informació inèdita sobre l’estructura i els recursos d’aquest partit d’extrema dreta: posen sobre la taula el nom de l’empresari i exdirigent de Solidaritat Catalana Eduard Llaguno com a finançador del partit, expliquen el rol d’Orriols en la vida orgànica d’Aliança Catalana, i també narren una trobada privada de la militància amb la cúpula del partit, entre altres qüestions.
En l'entrega, tots tres han considerat que és "un privilegi" recollir la distinció. Serra ha explicat que han ajudat a resoldre qui movia els fils del partit en la gestació i qui va contribuir en el finançament del partit. "Hem satisfet alguns dels objectius a l'hora de tractar sobre l'extrema dreta", ha sentenciat l'exredactor en cap de Nació. Al seu torn, Oliver ha celebrat que aquest diari va facilitar-los el temps per escriure: "La redacció de Nació hi ha compromís periodístic i grans professionals", ha reivindicat. Per últim, Fontanals ha considerat "imprescindible" la precisió a l'hora d'explicar i ha reivindicat la proximitat com a valor essencial del periodisme. Tots tres han agraït i dedicat el premi a Ferran Casas, director adjunt de Nació.
El jurat del Premi Ramon Barnils ha valorat especialment l'aportació de nova informació desconeguda fins llavors sobre els orígens d'Aliança Catalana i la importància de donar eines als votants perquè sàpiguen què hi ha al darrere dels partits que es presenten a les eleccions. "És imprescindible que els mitjans facin feina com la d'aquesta sèrie, perquè el periodisme ha de fiscalitzar tots els partits, inclosa l'extrema dreta, en lloc de fer-li d'altaveu", apunten des del jurat.
A més, el jurat també ha fet una menció especial al reportatge Traspassos de diners, suplantacions i clima de "terror", que reconstrueix la marxa de Manel Esteller de l'Institut Josep Carreras, publicat per les periodistes Cristina Sáez i Núria Juanico Llumà al diari Ara. El jurat ha subratllat la dificultat d'accedir a informació "en un món a vegades tan opac" com el de la recerca universitària i l'impacte que ha aconseguit. Enguany el jurat ha decidit declarar desert el Premi Barnils en la categoria de mitjans de proximitat. De tota manera, vol fer notar que la premsa local és imprescindible i anima el sector a presentar més projectes a la següent convocatòria del Premi.
Premi Honorífic per Empar Marco
El premi honorífic d’aquesta edició s’ha atorgat a la periodista valenciana Empar Marco. El guardó li reconeix la trajectòria professional com a periodista i la feina que ha fet pel desenvolupament del sistema de mitjans catalanoparlants als Països Catalans. Va ser la primera directora d'À Punt, del 2017 al 2020, en què va apostar per uns mitjans públics propers a la ciutadania, independents i veraços. A més, també va ser corresponsal al País Valencià de TV3, Catalunya Ràdio, l’Avui i La Vanguardia.
La gala de lliurament dels guardons de l’11a edició del Premi Ramon Barnils de Periodisme d’Investigació, impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils, s’ha celebrat aquest dimecres al Born de Barcelona. Durant l’acte, el president del Grup, Enric Borràs, ha afirmat que “estem a la primera línia de la trinxera periodística contra l'extrema dreta”: "L'extrema dreta és la porta del feixisme", ha advertit. A més, ha afegit que “el periodisme és impossible sense la democràcia, i sense democràcia no hi ha periodisme”. També ha fet una crida a tots els reporters, fotògrafs, informadors i periodistes a declarar-se antifeixistes i actuar en conseqüència.
Alba Riera ha presentat la gala d’enguany, que ha comptat amb la realització del podcast en directe “Com dir-t’ho” de l’escola Guillem Agulló d’Òmnium Cultural, presentat per Jana Jubert i Laura Grau i amb els creadors de contingut Neus Climent -redactora de continuïtat de Nació- de No m’importa i Víctor Lafuente, i Arnau Lleonart, vicepresident del Grup Barnils, i l’actuació musical de Bru, finalistes del concurs Sona9 de 2024. A l’acte, hi han assistit unes dues-centes persones vinculades al món comunicatiu i periodístic.