Una mestra i una il·lustradora del Bages impulsen un conte infantil centrat en la convivència i la diversitat que es troba en plena campanya de micromecenatge.
Un projecte educatiu nascut a l'aula
La mestra Maria Castías i la il·lustradora Ingrid Palacios han creat Papalló i les paraules que volen, un conte infantil que posa el focus en valors com el respecte, la inclusió i el poder de les paraules en les primeres etapes de la vida.
El projecte neix de l'experiència real a l'aula de Castías, on el dia a dia amb els infants ha evidenciat la importància de treballar la convivència, l'empatia i la diversitat des de ben petits. Aquest aprenentatge es trasllada a una història pensada per ser propera i accessible.
Un personatge que reflecteix la diversitat
La il·lustradora Ingrid Palacios, coneguda com a LioMental, dona vida al personatge de Papalló amb una mirada que busca la identificació dels infants. El protagonista presenta elements com ulleres, una tireta al genoll o una a l'ull per representar l'ull gandul, amb la voluntat de normalitzar realitats sovint invisibilitzades.
El conte també incorpora situacions vinculades a la inclusió dins l'entorn escolar, com la mobilitat reduïda o l'adaptació dels espais, amb l'objectiu de mostrar una realitat diversa i inclusiva.
Micromecenatge per fer possible la publicació
Per tirar endavant el projecte, les autores han optat per la plataforma Edita.cat, amb el suport de l'editorial El Cep i la Nansa, que permet impulsar iniciatives editorials a través del micromecenatge.
Actualment, la campanya es troba en marxa i necessita arribar al 100% del finançament per poder publicar el llibre. Fins ara, s'han aconseguit aproximadament 3.000 euros dels 5.600 necessaris, amb uns 20 dies encara per assolir l'objectiu.
Una eina per educar en valors
El llibre, que té un preu de 15 euros i inclou conte i punt de llibre, es planteja com una eina educativa per fomentar el respecte, la inclusió i una mirada positiva des de la infància.
Papalló i les paraules que volen vol contribuir a construir referents diversos i accessibles perquè tots els infants s'hi puguin sentir representats.