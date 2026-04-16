Manresa acull la primera exposició pòstuma de Coloma Medina a la seva ciutat

El restaurant Las Vegas ha inaugurat una mostra dedicada a Coloma Medina, la primera exposició antològica de l'artista que es pot veure a Manresa.
Una inauguració emotiva amb presència familiar
Manresa acull des d'aquest dimecres la primera exposició dedicada a la pintora d'arrels manresanes Coloma Medina a la seva ciutat natal. La mostra, instal·lada al restaurant Las Vegas, reuneix una desena de pintures que testimonien l'activitat creativa d'una de les artistes pioneres de l'art bagenc.
La inauguració va comptar amb la presència de les germanes de l'artista, Sara i Maria Teresa Medina, de 96 i 90 anys, respectivament, que es van mostrar emocionades i agraïdes per la iniciativa. Durant l'acte, també es van retrobar amb antics companys de l'Institut Lluís de Peguera dels anys de la primera postguerra que havien conegut la pintora.
Una trajectòria vinculada a l'art i la docència
Coloma Medina va ser pintora i docent a Educació Secundària. A Manresa, va iniciar la seva formació a l'Escola d'Arts i Oficis i va exercir la docència al col·legi de la Companyia de Maria abans d'obtenir la càtedra de Dibuix i treballar en diferents destinacions del país.
L'exposició actual permet veure una selecció dels gèneres que va conrear, principalment retrats, natures mortes i paisatges a plein air. Les seves obres, d'estètica realista, destaquen per la solidesa del dibuix i un marcat sentit plàstic de la pinzellada.
Un reconeixement pòstum a la ciutat natal
Tot i haver participat en diverses exposicions col·lectives a Manresa, aquesta és la primera mostra antològica que se li dedica a la ciutat, ja a títol pòstum. En vida, Medina va ser reconeguda, entre altres, amb el segon premi al VI Saló de Tardor l'any 1958.
Recentment, la seva obra havia estat redescoberta amb motiu de l'exposició Pioneres del col·lectiu GREHVAT.0 al Casino el 2024.
Una iniciativa amb suport local
L'exposició ha estat possible gràcies a la col·laboració de les seves germanes, dels Amics de la Música i les Arts de la Catalunya Central i del restaurant Las Vegas, que acull la mostra a la ciutat.